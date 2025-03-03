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消防栓前違停阻救火 女挨重罰4000元

記者尤昱程╱紐約報導
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一名女子因違規將車輛停放在消防栓前，影響消防員救火，導致致命火災撲救受阻，遭罰4000元成首例。圖為日前法拉盛公寓樓大火。(記者尤昱程╱攝影)
一名女子因違規將車輛停放在消防栓前，影響消防員救火，導致致命火災撲救受阻，遭罰4000元成首例。圖為日前法拉盛公寓樓大火。(記者尤昱程╱攝影)

布朗士(The Bronx)一處佛寺日前發生大火，造成兩人死亡。消防員趕赴現場時發現，距離最近的消防栓被違規停放的車輛擋住，導致供水受阻，影響救火行動。市消防局(FDNY)近日對車主開出4000元罰單，成為首起因阻擋消防栓而收到刑事傳票的案件。

這起三級火警發生在特雷蒙社區(Tremont)，起火原因為一台電暖器而引發，火勢迅速蔓延，導致一名僧人及一名寺廟訪客不幸喪生。消防員抵達後，發現一輛紅色轎車違規停放在消防栓前，消防水帶只能繞過多輛車輛，影響供水效率。

車主受訪時說，「我知道不能這樣停車，但還能停哪裡？這裡的街道很窄，根本無法雙排停車。」據報導，她的車輛在火災發生前數日已因違規停放遭鎖輪，但她未及時移除，導致火災發生時仍擋住消防栓。

市消防局長塔克(Robert S. Tucker)表示，這起火災奪走兩條人命，消防局決定嚴格執法，對違規停車影響救災的行為採取更嚴厲的處罰。他說，緊急救援時每一秒都至關重要，阻擋消防栓不僅影響消防員的救災速度，還可能導致無法挽回的生命損失。

根據「紐約市消防法」，阻擋或影響消防栓使用屬於違法行為，違規者將面臨罰款並須出庭應訊。過去，違規停放在消防栓15呎內的罰款為115元，而此次罰款金額大幅提高，以加強對此類行為的警示作用。

就在這起事件發生前三天，布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)也發生類似情況，兩輛違規停車擋住消防栓，導致消防供水受阻，影響救援行動。一名男子因傷重不治，另有一名女子及一名兩歲男童受傷。

市府數據顯示，違規阻擋消防栓的檢舉案件從2020年的6萬4346件增至2023年的13萬4377件。為防止類似事件再發生，當局正研擬加重處罰，並推動自動開立罰單的措施，以提升執法力度。

布朗士 布碌崙 紐約市

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