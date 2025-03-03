皇后區逾1.1萬刑案遭駁回 檢：證據規則難起訴

皇后區地區檢察官凱茲(右)表示，一些案件因技術性問題遭駁回，令受害者無法獲得公正對待。(美聯社)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)近日表示，去年皇后區有超過1萬1000起刑事案件因檢方未能及時提交證據而遭法官駁回，占該區全年案件總數的27%。她認為，2020年改革後的證據交付制度規定過於嚴苛，導致檢方難以有效起訴案件，並呼籲州議會調整相關法規。

凱茲表示，案件遭駁回的原因並非缺乏實質證據，而是檢方無法在法定期限內完成證據交付，導致案件因程序性問題撤銷。她說，這些規定特別影響輕罪案件，例如商店行竊等，迫使檢方必須優先處理較嚴重案件，進一步加劇司法資源的分配壓力。

前檢察官、公民犯罪委員會(Citizens Crime Commission)主席阿博恩(Richard Aborne)支持檢方的立場，認為現行制度應該更具彈性，並建議引入更合理的時限與處罰機制，以防止技術性問題導致有證據的案件無法審理。

法律援助協會(Legal Aid Society)辯護律師康德利夫(Kalle Condliffe)則反駁，認為檢方未能及時交付證據的問題並非法律過於嚴苛，而是市檢警內部協調不善所致。她表示，證據交付改革旨在提高審判透明度，確保被告能獲得充分資訊進行辯護，而非成為檢方推遲案件的藉口。

康德利夫強調，州政府數據顯示，證據交付改革對全州案件駁回率影響不大，問題主要出現在紐約市 ，且與執法部門能否有效合作有關，而非法規本身。她說，「案件被撤銷的原因有很多，例如證人失聯、受害者不願繼續配合，但這些情況在改革前後皆然，並非新規導致。」

目前，州長霍楚 (Kathy Hochul)已提出修法方案，擬放寬部分證據交付要求，允許檢方僅提供與案件直接相關的證據，以減輕負擔。該提案獲得凱茲及多名執法官員支持，唯仍面臨辯護方的強烈反對，認為此舉將削弱被告獲取完整資訊的權利，影響司法公平性。