前市主計長斯靜格參選市長：致力保護移民社區

前市主計長斯靜格正角逐市長一職，日前在布碌崙舉行籌款會，盼獲華社支持。(讀者詹澤湖提供)

前市主計長斯靜格(Scott Stringer)角逐市長一職，並在日前晚間於布碌崙(布魯克林)再次舉行籌款會，盼獲得華社支持。席間他也提出主要政見，若當選市長，會雇用3000名警員頻繁在地鐵巡邏，並致力保留特殊高中入學(SHSAT)考試，讓學子能藉此獲得公平機會。

斯靜格的籌款會於20大道富臨門大酒樓舉行，吸引眾多華社僑領參與。斯靜格表示，成為紐約市 長是至高榮耀，且可改變成千上萬人的人生，為市民的後代與家庭做出貢獻。他也表示，自己會尊重居民的聲音，不會允許遊民 所興建造成社區的負擔。

提及華社相當關心的遊民所議題，斯靜格表示他將以興建可負擔住房替代，許多社區在討論住房時都被主流聲音排除在外，但他認為過去的從政經歷有助於與社區溝通，能鞏固民眾與市府對話的橋梁。他提及，紐約是移民 組成的城市，他希望未來能增加更多語言管道，讓不管是想討論住房、教育或是政策的市民都能有相對應的方式和當局溝通，斯靜格強調，他不希望政府只為既得利益者服務，而是能傾聽市民聲音。

針對近期聯邦移民和海關執法局(ICE)的大規模執法，斯靜格則表示，自己身為移民後代，移民族群又是建立紐約市重要的基礎，他會致力保護移民社區。他說若上任，不會容忍幫派成員和非法分子，但罪犯仍是移民群體的少數，不能因這些犯法的人而犧牲掉整體移民的權力，保護紐約市的多元性也是他政見的一大重點。