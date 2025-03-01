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華美文藝中心新藝廊啟用 3華裔逾30作品聯展

記者高雲兒╱紐約報導
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為慶祝華美文化藝術中心新藝廊的啟用，該中心特別舉辦三位移民藝術家的聯展，日前在法拉盛舉行開幕酒會。(主辦方提供)
為慶祝華美文化藝術中心新藝廊的啟用，該中心特別舉辦三位移民藝術家的聯展，日前在法拉盛舉行開幕酒會。(主辦方提供)

為慶祝華美文化藝術中心新藝廊的啟用，該中心特別舉辦「陳尹瑩、黃錦江、聞俊」三人聯展，日前在皇后區舉行開幕酒會。當晚近百名來自藝術、文化、商界等領域的嘉賓齊聚一堂，前來觀看三位傑出華裔藝術家的30餘幅作品，畫作風格各異卻又相得益彰。

陳尹瑩是紐約市博物館永久展覽中唯一仍在世的華裔人物，其人生經歷與藝術成就備受矚目。她畢業於香港中文大學數學系，後赴菲律賓深造神學，並於哥倫比亞大學取得文學碩士、教育碩士及教育博士學位，主修戲劇。作為一位傑出的移民藝術家，陳尹瑩創辦了長江話劇團，在戲劇界留下深遠影響。

陳尹瑩在此次展覽中，以俄烏戰爭為主題，透過獨特的構圖與色彩，表達了對當代動盪與人...
陳尹瑩在此次展覽中，以俄烏戰爭為主題，透過獨特的構圖與色彩，表達了對當代動盪與人類命運的思考。(記者高雲兒╱攝影)

此次展覽中，陳尹瑩以俄烏戰爭為主題，透過獨特的構圖與色彩，表達了對當代動盪與人類命運的思考。她透露，下一階段創作將聚焦加沙衝突，盡管無法親赴當地，她將以新聞圖片為靈感，繼續用藝術發聲。此外，陳尹瑩多年來致力於公益事業，尤其在監獄藝術教育領域貢獻卓著，幫助眾多囚犯透過藝術重塑人生，開幕當天，部分受她影響的更生人士也親臨現場，見證她的藝術成就。

香港著名演員與書法家黃錦江(K.K. Wong)1951年生於上海，1974年移居香港，曾為陳尹瑩、鍾景輝、吳大江等多位戲劇大師設計舞台布景與服裝，在戲劇與藝術領域享有盛譽。1989年他遷居紐約，並在全球各地舉辦個展，作品廣受好評。

此次展覽中，黃錦江特別為華美文化藝術中心創作了一幅巨型壁畫「金色黃昏」，這幅作品耗時七天，傾注了他不眠不休的心血，成為展覽中最引人注目的亮點之一。作品以金色為主調，融合東方美學與西方技法，展現了他對自然與人文的深刻感悟。

書法家聞俊1954年生於上海，畢業於上海戲劇學院美術系，師從山水畫大師胡若思與林曦明，專攻山水與抽象藝術。他的作品曾入選第七屆全國美展，並多次參與國內外重要展覽，足跡遍布法國、日本、波蘭、美國及台灣等地。此次展覽中，聞俊的作品以其獨特的筆觸與意境，展現了山水畫的傳統韻味與抽象藝術的現代感。

三位藝術家在開幕式上感謝華人企業家賞潔民對文化藝術的推廣與支持。賞潔民在法拉盛創辦「美好日間護理中心」，更致力於推動文化藝術發展，成立「華美文化藝術中心」，並邀請三位藝術家展出作品，以此作為新藝廊的開幕慶典。

展覽地點位於法拉盛41街132-35號，將展至至3月4日(周二)，開放時間為周一至周五上午10時至下午3時30分，周末則為上午11時至下午4時30分。

黃錦江特別為華美文化藝術中心創作了一幅巨型壁畫「金色黃昏」。(記者高雲兒╱攝影)
黃錦江特別為華美文化藝術中心創作了一幅巨型壁畫「金色黃昏」。(記者高雲兒╱攝影)

香港 法拉盛 華裔

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