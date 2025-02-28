我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

馬泰提案擬禁用人工草皮 成本人力成最大挑戰

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市議員馬泰(Christopher Marte)26日提出提案，擬禁止在全市公園鋪設人工草皮，改用天然草皮。(記者范航瑜╱攝影)
市議員馬泰(Christopher Marte)26日提出提案，擬禁止在全市公園鋪設人工草皮，改用天然草皮。(記者范航瑜╱攝影)

曼哈頓市議員馬泰(Christopher Marte)27日提出提案，擬禁止在全市公園鋪設人工草皮，改用天然草皮。馬泰同日在市政廳前召開集會，強調人工草皮加劇極端高溫、汙染環境，並對市民健康構成威脅，應立即遏止其擴散。

馬泰表示，自己自幼在下東城長大，目睹了眾多自己熟悉且喜愛的公園從天然草皮轉向人工草皮。在他選區內的42號碼頭的人工草坪每逢下雨便積水，導致塑膠顆粒與有害廢棄物流入東河，而自東河公園重建後，原本的天然草地也被人工草坪取代，這種情況在全市多處上演。

紐約市民應該擁有真正的綠地，而不是充滿有毒化學物質的塑膠場地」，馬泰說，「人工草皮不僅存在致癌風險，還會吸收熱量，加劇熱島效應，並釋放微塑膠汙染水域。此外，人工草皮還會增加燙傷、腳踝與膝蓋損傷、腦震盪等運動傷害的風險。」

州眾議員李榮恩(Grace Lee)也表態支持，表示也親眼目睹了下東城人工草坪的負面影響，「如果東河公園的場地徑流汙染水域，將會對環境與健康構成嚴重問題。」

位於曼哈頓華埠的哥倫布公園(Columbus Park)與羅斯福公園(SDR Park)均鋪設人工草皮，東華協會主席于金山回憶稱，20、30年前公園內仍是天然草皮，既有助空氣品質，也讓社區環境更舒適自然。然而，由於維護不善，草坪逐漸禿落，最終被人工草皮取代，于金山坦言，維護天然草皮需投入大量人力與經費，包括每年補種、澆水、施肥與除蟲等，對市府預算是一大挑戰。

「人工草皮價格低廉，但無法提供真正的戶外綠地體驗」，于金山表示，天然草皮在紐約市並不常見，社區公園尤其稀缺，而中央公園之所以能維持天然草坪，是因其作為地標，背後有私營機構運作，同時有富人捐款支持。「馬泰的提案很有建設性。如果市公園局未來資金與人力充足，我個人是贊成回歸天然草皮」，于金山表示，「但在成本不足的情況下，天然草皮是奢侈品，而人工草皮則是必需品。」

針對維護經費問題，馬泰表示，他理解公園局人手短缺，將與相關部門合作，爭取足夠資金維護天然草坪。市議會預計未來幾周內將就該提案舉行公聽會。

于金山表示，中央公園之所以能維持天然草坪，是因其作為地標，背後有私營機構運作，同...
于金山表示，中央公園之所以能維持天然草坪，是因其作為地標，背後有私營機構運作，同時有富人捐款支持。圖為中央公園綿羊草原(Sheep Meadow)。(記者范航瑜╱攝影)
曼哈頓華埠的哥倫布公園與羅斯福公園均鋪設人工草皮。圖為羅斯福公園。(記者范航瑜╱...
曼哈頓華埠的哥倫布公園與羅斯福公園均鋪設人工草皮。圖為羅斯福公園。(記者范航瑜╱攝影)
馬泰同日在市政廳前召開集會，強調人工草皮加劇極端高溫、汙染環境，並對市民健康構成...
馬泰同日在市政廳前召開集會，強調人工草皮加劇極端高溫、汙染環境，並對市民健康構成威脅，應立即遏止其擴散。 (記者范航瑜╱攝影)
曼哈頓華埠的哥倫布公園(Columbus Park)與羅斯福公園(SDR Par...
曼哈頓華埠的哥倫布公園(Columbus Park)與羅斯福公園(SDR Park)均鋪設人工草皮。圖為羅斯福公園。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 曼哈頓 華埠

上一則

李羅莎攜CAIPA 推動亞裔醫療普及性

下一則

市議員韋娜芙撥款 助華人巡邏隊維護治安
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美議員提案在台設預先通關 促進美台旅遊和合作夥伴關係

美議員提案在台設預先通關 促進美台旅遊和合作夥伴關係
金山灣區媽媽教室 教大家培養孩子心理靱性

金山灣區媽媽教室 教大家培養孩子心理靱性
挺超市販酒聲浪增強 華人業者看好商機

挺超市販酒聲浪增強 華人業者看好商機
共和黨議員推「川普紀念日」 民主黨批討好選民

共和黨議員推「川普紀念日」 民主黨批討好選民

熱門新聞

長島納蘇郡警察局(Nassau County Police Department)24日發布通報，尋找17歲華裔少女薛嘉琳。(讀者提供)

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

2025-02-25 18:48
長島社區成員近日發起募款活動，以幫助薛嘉琳家屬支付喪禮費用，並舉辦追悼儀式紀念她年輕的生命。(取自gofundme)

長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬

2025-02-27 16:16
包裹上不但被寫滿了「供免費拿取(FREE TO TAKE)」字樣，還遭貼上了一張畫有冰淇淋圖案的紙條。(沈同學提供)

哥大華生宿舍遭歧視 臘腸包裹被打開 感嘆維權難

2025-02-25 07:35
美國司法部長邦迪(Pam Bondi)警告包括紐約州在內的部分州長須遵守聯邦移民法，否則將面臨法律後果。(美聯社)

司法部長警告紐約等藍州：配合聯邦移民法 否則後果自負

2025-02-24 07:33
紐約布碌崙(布魯克林)一家犯罪頻發的麥當勞門市，開始在入口處要求顧客出示身分證件，並禁止未滿20歲的年輕人在沒有家長或有效證件的情況下進入。(擷自Google Maps)

犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件 未成年需父母陪同

2025-02-23 15:41
由於存在誤導和工資欺詐行為，州檢察長詹樂霞向DoorDash提起訴訟，獲得1675萬元賠償金，用於補償2017至2019年間曾為DoorDash送餐的外賣郎。(記者許君達╱攝影)

小費做手腳 外賣平台DoorDash賠外賣郎1675萬

2025-02-25 12:21

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%