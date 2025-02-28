馬泰提案擬禁用人工草皮 成本人力成最大挑戰

市議員馬泰(Christopher Marte)26日提出提案，擬禁止在全市公園鋪設人工草皮，改用天然草皮。(記者范航瑜╱攝影)

曼哈頓 市議員馬泰(Christopher Marte)27日提出提案，擬禁止在全市公園鋪設人工草皮，改用天然草皮。馬泰同日在市政廳前召開集會，強調人工草皮加劇極端高溫、汙染環境，並對市民健康構成威脅，應立即遏止其擴散。

馬泰表示，自己自幼在下東城長大，目睹了眾多自己熟悉且喜愛的公園從天然草皮轉向人工草皮。在他選區內的42號碼頭的人工草坪每逢下雨便積水，導致塑膠顆粒與有害廢棄物流入東河，而自東河公園重建後，原本的天然草地也被人工草坪取代，這種情況在全市多處上演。

「紐約市 民應該擁有真正的綠地，而不是充滿有毒化學物質的塑膠場地」，馬泰說，「人工草皮不僅存在致癌風險，還會吸收熱量，加劇熱島效應，並釋放微塑膠汙染水域。此外，人工草皮還會增加燙傷、腳踝與膝蓋損傷、腦震盪等運動傷害的風險。」

州眾議員李榮恩(Grace Lee)也表態支持，表示也親眼目睹了下東城人工草坪的負面影響，「如果東河公園的場地徑流汙染水域，將會對環境與健康構成嚴重問題。」

位於曼哈頓華埠 的哥倫布公園(Columbus Park)與羅斯福公園(SDR Park)均鋪設人工草皮，東華協會主席于金山回憶稱，20、30年前公園內仍是天然草皮，既有助空氣品質，也讓社區環境更舒適自然。然而，由於維護不善，草坪逐漸禿落，最終被人工草皮取代，于金山坦言，維護天然草皮需投入大量人力與經費，包括每年補種、澆水、施肥與除蟲等，對市府預算是一大挑戰。

「人工草皮價格低廉，但無法提供真正的戶外綠地體驗」，于金山表示，天然草皮在紐約市並不常見，社區公園尤其稀缺，而中央公園之所以能維持天然草坪，是因其作為地標，背後有私營機構運作，同時有富人捐款支持。「馬泰的提案很有建設性。如果市公園局未來資金與人力充足，我個人是贊成回歸天然草皮」，于金山表示，「但在成本不足的情況下，天然草皮是奢侈品，而人工草皮則是必需品。」