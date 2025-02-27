AAARI舉辦心理健康研討會 徵研究成果3/15截止

AAARI和紐約大學斯坦哈特教育學院將在5月舉辦一場亞裔心理健康研討會，當前已開放申請，鼓勵學者提交自己的相關研究成果。(AAARI提供)

紐約市 立大學(CUNY)的亞裔 與亞洲研究所(Asian American/Asian Research Institute，簡稱AAARI)和紐約大學斯坦哈特教育學院(Steinhardt)將在5月舉辦一場探討亞裔心理健康 為主題的研討會，鼓勵紐約市立大學內外的學生、學者和心理學領域工作者提交自己的研究成果，成果或將在研討會當日以不同的方式呈現，截止日期為3月15日(周六)。

根據資料，這場研討會將在5月2日(周五)舉行，探索身分、文化、歷史和系統因素在塑造亞裔美國人心理健康方面起到的作用；研討會將圍繞四個關鍵主題，包括青少年心理健康、身分和歸屬感、工作場所的種族歧視造成的創傷、以及代際創傷，該研討會旨在解決長期存在於亞裔群體、或新萌生出的挑戰，為與會者提供見解和實用策略，帶給他們心理健康方面的支持。

主辦方當前鼓勵紐約市立大學內外的學生、學者和心理學領域工作者提交自己的研究成果，他們可以是創新研究、創意專案、教學措施、社區專案等；展示成果的方式可採取個人演講、進行主題小組、圓桌討論等形式。

一些建議的主題包括：解決亞裔青少年的心理健康需求，關注他們對文化期望和身分認同方面的發展、檢視工作場所基於種族問題對心理造成的影響，如何應對微侵犯、系統性種族主義，或者也可針對新移民對文化和環境適應進行調查等。

呈交研究成果的截止日期為3月15日(周六)，主辦方將在4月2日(周三)發出選中通知，欲提交成果或了解更多信息，可查詢https://aaari.info/2025-aaari-symposium-cfp/。