我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

AAARI舉辦心理健康研討會 徵研究成果3/15截止

記者顏潔恩╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AAARI和紐約大學斯坦哈特教育學院將在5月舉辦一場亞裔心理健康研討會，當前已開放申請，鼓勵學者提交自己的相關研究成果。(AAARI提供)
AAARI和紐約大學斯坦哈特教育學院將在5月舉辦一場亞裔心理健康研討會，當前已開放申請，鼓勵學者提交自己的相關研究成果。(AAARI提供)

紐約市立大學(CUNY)的亞裔與亞洲研究所(Asian American/Asian Research Institute，簡稱AAARI)和紐約大學斯坦哈特教育學院(Steinhardt)將在5月舉辦一場探討亞裔心理健康為主題的研討會，鼓勵紐約市立大學內外的學生、學者和心理學領域工作者提交自己的研究成果，成果或將在研討會當日以不同的方式呈現，截止日期為3月15日(周六)。

根據資料，這場研討會將在5月2日(周五)舉行，探索身分、文化、歷史和系統因素在塑造亞裔美國人心理健康方面起到的作用；研討會將圍繞四個關鍵主題，包括青少年心理健康、身分和歸屬感、工作場所的種族歧視造成的創傷、以及代際創傷，該研討會旨在解決長期存在於亞裔群體、或新萌生出的挑戰，為與會者提供見解和實用策略，帶給他們心理健康方面的支持。

主辦方當前鼓勵紐約市立大學內外的學生、學者和心理學領域工作者提交自己的研究成果，他們可以是創新研究、創意專案、教學措施、社區專案等；展示成果的方式可採取個人演講、進行主題小組、圓桌討論等形式。

一些建議的主題包括：解決亞裔青少年的心理健康需求，關注他們對文化期望和身分認同方面的發展、檢視工作場所基於種族問題對心理造成的影響，如何應對微侵犯、系統性種族主義，或者也可針對新移民對文化和環境適應進行調查等。

呈交研究成果的截止日期為3月15日(周六)，主辦方將在4月2日(周三)發出選中通知，欲提交成果或了解更多信息，可查詢https://aaari.info/2025-aaari-symposium-cfp/

亞裔 心理健康 紐約市

上一則

山東同鄉會迎春 頒發孔子獎學金激勵華裔學子

下一則

祈福與加持儀式 僑團、佛教組織跨文化合作
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

金山藥物過量死亡人數 連續3個月增長

金山藥物過量死亡人數 連續3個月增長
俄烏戰3周年 41%烏克蘭人罹患心理疾病

俄烏戰3周年 41%烏克蘭人罹患心理疾病
聖馬刁縣警長爆醜聞拒下台 特別選舉決定去留

聖馬刁縣警長爆醜聞拒下台 特別選舉決定去留
市長投書／市府促請州府 推減稅及心理健康改革

市長投書／市府促請州府 推減稅及心理健康改革

熱門新聞

長島納蘇郡警察局(Nassau County Police Department)24日發布通報，尋找17歲華裔少女薛嘉琳。(讀者提供)

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

2025-02-25 18:48
包裹上不但被寫滿了「供免費拿取(FREE TO TAKE)」字樣，還遭貼上了一張畫有冰淇淋圖案的紙條。(沈同學提供)

哥大華生宿舍遭歧視 臘腸包裹被打開 感嘆維權難

2025-02-25 07:35
美國司法部長邦迪(Pam Bondi)警告包括紐約州在內的部分州長須遵守聯邦移民法，否則將面臨法律後果。(美聯社)

司法部長警告紐約等藍州：配合聯邦移民法 否則後果自負

2025-02-24 07:33
紐約布碌崙(布魯克林)一家犯罪頻發的麥當勞門市，開始在入口處要求顧客出示身分證件，並禁止未滿20歲的年輕人在沒有家長或有效證件的情況下進入。(擷自Google Maps)

犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件 未成年需父母陪同

2025-02-23 15:41
由於存在誤導和工資欺詐行為，州檢察長詹樂霞向DoorDash提起訴訟，獲得1675萬元賠償金，用於補償2017至2019年間曾為DoorDash送餐的外賣郎。(記者許君達╱攝影)

小費做手腳 外賣平台DoorDash賠外賣郎1675萬

2025-02-25 12:21
辛女士回憶這段經歷，表示自己因不熟悉聯邦法規，不知道到底會不會因為沒有攜帶足夠身分文件遭遣返，不敢輕舉妄動。圖為亞利桑那州前往聖地牙哥會行經的派恩瓦利檢查哨。(美聯社)

華人在美旅遊遭ICE威脅：簽證不齊有權遣返

2025-02-21 11:51

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？