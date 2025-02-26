遇ICE盤查 可保持沉默、勿簽署文件

「衛施康」講師鄭卓凌提醒，ICE執法人員可能說謊，若在公共場所遇查，可詢問是否能離開，切勿在無律師陪同下簽署文件。(記者馬璿／攝影)

紐約親子 互助會(PCR)邀非營利組織「衛施康」(Raising Health)，25日在布碌崙(布魯克林)舉行移民 權利講座。講師鄭卓凌表示，聯邦移民和海關執法局(ICE )執法狀況因人而異，鼓勵提前準備安全計畫，指定後備監護人與緊急聯絡人，應對突發狀況。

根據講座內容，無合法身分者、持綠卡但有犯罪紀錄者、臨時保護身分(TPS)及童年入境暫緩遣返計畫(DACA)接收者均有被逮捕風險。民眾有權保持沈默、與律師談話，並可拒絕未出示司法搜索令的搜查，以免言論成為不利證據。

紐約親子互助會(PCR)邀非營利組織「衛施康」(Raising Health)於25日在布碌崙(布魯克林)舉行移民權利講座。(記者馬璿／攝影)

鄭卓凌提醒，ICE執法人員可能說謊，若在公共場所遇查，可詢問是否能離開，切勿在無律師陪同下簽署文件。若執法人員到家門口，應透過監視畫面或窗戶要求對方出示證件，確保對方持有司法搜查令(Judicial Warrant)，避免輕易開門。

行政與司法搜查令的差異在於核發機構與執法權限。行政搜查令由移民局簽發，僅適用於移民執法，不能強行進入私人住所，或如廚房或辦公空間等非公開場所；司法搜查令則由法官簽發，允許執法人員搜查與進入私人住所。辨別方式為行政搜查令標示「Administrative Warrant」，而司法搜查令則會提及「Issued by a U.S. District Court」或含法官簽名。

若親人被拘留，可至locator.ice.gov輸入出生國家與外國人登記號碼(A Number)查詢，或以姓名、出生國家及生日查找。在portal.ice.gov/eoir則可查詢移民聽證會日期。另可透過紐約「移民家庭團結計畫」(New York Immigrant Family Unity Project)尋求免費法律援助。

鄭卓凌提醒，民眾應預先制定安全計畫，包括選擇掌握身分資訊的緊急聯絡人、存取法律援助專線，並儲蓄以應對突發狀況。有孩子的家庭則應指定後備監護人，並完成紙本文件，以確保指定對象能接送孩子或負責後續照顧。

親子互助會會長黃妮可表示，她身邊也有無犯罪紀錄卻無辜被拘留的案例，尤其許多新移民帶著孩子一起來，她希望能透過講座讓父母們先做好準備，以免突如其來的狀況讓家長們措手不及，甚至讓孩子面臨跟父母分離的困境。