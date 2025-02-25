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男跨區入室偷4商家 皇后大道附近犯案連6起

記者尤昱程╱紐約報導
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該嫌在數日內跨區犯下六起入室盜竊案，警方已公布其監視器影像，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)
該嫌在數日內跨區犯下六起入室盜竊案，警方已公布其監視器影像，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

市警112分局警方正在追緝一名涉嫌上月在皇后大道附近四家商家行竊的男子，該嫌犯在短短數日，橫跨皇后區布碌崙(布魯克林)，犯下六起入室盜竊案，警方已公布其監視器影像，呼籲民眾提供線索。

根據市警局，嫌犯於1月18日至22日凌晨犯案，首宗案件發生在67大道一間美甲店，他破壞店門闖入，竊走約400元後騎腳踏車逃逸。1月20日凌晨近3時，他先後闖入皇后大道上一間裁縫店和另一家商店，僅竊得35元。約40分鐘後，他闖入雷哥公園一處商場店內，強行打開收銀機竊走800元後離開。

1月22日，他轉往布碌崙兩家餐飲店作案。當天凌晨12時25分，他先破壞布希維克(Bushwick)一間餐廳的門鎖，進入後偷走收銀機內90元現金。約三小時後，他現身貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)，再次闖入一間速食店，從收銀機內竊取250元現金，並拿走價值1250元的電子設備。

警方公布監視器畫面，顯示嫌犯穿白色冬季連帽外套、黑色長褲，臉部以黑色布料遮掩，背黑色背包。警方呼籲知情者提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。

布碌崙 皇后區 布魯克林

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