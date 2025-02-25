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多族裔社區破冰 華埠、下東城200人聯誼交流

記者許君達／紐約報導
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紐約東華協會與市府社區事務辦公室在華埠聯合舉辦「打破隔閡 共築紐帶」活動。(記者許君達／攝影)
紐約東華協會與市府社區事務辦公室在華埠聯合舉辦「打破隔閡 共築紐帶」活動。(記者許君達／攝影)

紐約東華協會與市長社區事務辦公室(Community Affairs Unit)日前在曼哈頓華埠聯合舉辦「打破隔閡 共築紐帶」(Breaking Bread, Building Bonds)聯誼活動，華埠及下東城社區近200人參與聯誼。

市長社區事務辦公室亞裔社區高級聯絡員何助敏介紹，「打破隔閡 共築紐帶」社區事務活動由市長亞當斯(Eric Adams)推出，旨在鼓勵不同族裔和人群相互破冰，加強互動和團結，這一創意在亞當斯還在擔任布碌崙(布魯克林)區長時就已開始實踐，至今已在全市範圍內舉辦了超過4700場。

他表示，華人普遍喜歡熟人扎堆，但不擅長跨族群交流，因此，這樣的活動在華人社區舉辦很有意義。

辦公室副主任顧雅明表示，紐約是個多元共融的都市，各族群、各宗教、各種語言群體都是兄弟姐妹，大家需要更多了解彼此，才能建設一個更加和諧包容的多元文化大社區。

活動開始後，全場在紐約東華協會主席兼民主黨65D區領袖于金山的指揮下，與坐在同桌的人相互握手、打招呼然後自我介紹。在完成破冰後，與會者還被鼓勵相互進行更深度的交流，包括介紹自己在紐約的生活經歷、移民歷程，回憶自己在紐約所遭遇的敵意與暖心瞬間等。

活動吸引了近200人參與，圖為參與者相互握手問好。(記者許君達／攝影)
活動吸引了近200人參與，圖為參與者相互握手問好。(記者許君達／攝影)

在短暫的交流完成後，主辦方準備了餐點，邀所有參與者共進晚餐，完成「紐帶」的建設。西語裔的民主黨65B區領袖候選人何金蘭(Kanielle Hernandez)表示，下東城地區多族裔雜居，是個典型的紐約式多元社區，參加這樣的破冰與共享活動，有助於在不同族群之間建立溝通的橋樑。

市長社區事務辦公室南亞社區聯絡人丹帕特(Sookvanie Dhanpat)表示，不同族裔間的溝通是從根源上消除仇恨犯罪土壤的最佳方式。

參與當日活動的還包括民主黨65D區領袖李艷娟及65B區領袖候選人王鏑等人士。

華人文化團體帶來傳統舞蹈表演。(記者許君達／攝影)
華人文化團體帶來傳統舞蹈表演。(記者許君達／攝影)

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