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大馬領館華埠講座 願意協助無證僑胞

記者劉梓祁╱紐約報導
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馬來西亞(旅美)聯誼會22日聯合大馬駐紐約總領事館在曼哈頓舉辦講座，強調願意協助無證僑胞。(記者劉梓祁╱攝影)
馬來西亞(旅美)聯誼會22日聯合大馬駐紐約總領事館在曼哈頓舉辦講座，強調願意協助無證僑胞。(記者劉梓祁╱攝影)

馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)22日聯合大馬駐紐約總領事館在曼哈頓舉辦講座，向旅居海外的僑胞講解如何更新母國證件，並邀請律師解讀總統川普(Donald Trump)推出的新移民法規，強調願意協助無證僑胞。

據介紹，位於曼哈頓43街的大馬總領館，除提供出生與婚姻登記、死亡及失蹤報告、良民證申請等領事服務外，還設有護照與旅行證件簽發和更新、簽證申請等移民相關服務。

由於川普在上任後落實多項打擊移民的政策，令許多紐約移民家庭陷入不安與恐慌，擔心因為個人身分狀態而可能無法享有基本公共服務。對此，領事館移民官員強調，願意協助無證僑胞辦理業務。

領館移民部門指，官員在服務僑胞時僅堅持「只想幫助對方」的原則，因此並不會詢問和關注到訪者如何進入美國。盡管如此，館方也強調，相關人士需準備一份「法定聲明」(Statutory Declaration)，說明入境海關時的詳情和個人真實情況。

官員解釋道，法定聲明可視為一份書面陳述，在詳細列明所有相關情況後，由公證人(Notary Public)進行公證。有需求人士也可以聘請律師準備文件，但料需支付一定的費用。根據示例，法定聲明需提及出生日期、居住地址以及美國旅行和居住情況等個人歷史，同時寫明關於移民身分或護照更新的具體需求，完成後公證人將核實真實性，並賦其法律效力。

此外，護照已超過有效期10年或美國簽證丟失、損壞的申請人，也需要準備法定聲明。適用該要求的個人，需說明推遲更新護照的原因，及闡述當前在美停留的目的以及目前申請護照更新的原因。

近年來，總領館曾舉辦海外公民身分證更新及出生證補辦活動，吸引大量僑民參與。總領事哈桑(Amir Farid Abu Hasan)表示，計畫延長該服務的提供時限，以確保更多有需求的群眾能順利辦理證件。

移民 護照 曼哈頓

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