我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

美駐華大使館官員率團 訪紐約探索中餐出海商機

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國駐華商務專員沈岩21日率團訪問紐約，與當地業者代表交流，探索中餐出海的商機。(記者劉梓祁╱攝影)
美國駐華商務專員沈岩21日率團訪問紐約，與當地業者代表交流，探索中餐出海的商機。(記者劉梓祁╱攝影)

在總統川普上任為美中關係帶來不明朗前景之際，數十位中國餐飲業者21日隨美國駐中國大使館官員訪問紐約，與當地業者代表交流，尋找海外發展機會；大使館代表鼓勵更多中國資金進入美國、創造就業

美國駐中國大使館商務處表示，本次名為「中餐出海商務論壇」的活動在前總統拜登(Joe Biden)卸任前便開始籌畫。共53位來自中國的餐飲業代表齊聚曼哈頓「哈佛俱樂部」(Harvard Club)，與超過30位在地中餐業者交流。

在中方代表中，包含餐飲基金「番茄資本」、「煲仔皇」和「華萊士漢堡」等知名品牌。美國駐華使館商務專員沈岩(Yan Shen)表示，本次率團赴美的「目的非常明確」，即「促進中餐走進美國，在美國投資落地，為美國創造就業機會」。

沈岩盡管為美方使團代表，但他引用中國國家主席習近平所說「百年未有之大變局」，表達對美中商務合作「行穩致遠」的期望。中國駐紐約總領事館領僑處副主任李德指出，中餐行業仍有較大的發展潛力，在「美國經濟的藍海中」存在許多機遇，他還提到中國近期所實施便利外國人赴中的政策，佐證中國菜式對遊客的吸引力。

活動中，華埠商業改進區(Chinatown BID)總監陳作舟介紹了區內的商機，希望為空置數年的華埠怡東商場(East Broadway Mall)吸引商家。他說，此商場人流可觀，由遊客、居民和城際巴士旅客組成，根據商改區統計，華埠目前約有306家餐館，其中大多為平價菜式，並以粵菜和閩菜為主。

共和黨籍紐約州眾議員鄭永佳(Lester Chang)則以同黨領袖川普為例，指其孫輩均在學習中文，可視為美中「正在培養合作關係」的信號。他說，當下關於兩國交惡的新聞是「混亂的雜音」，相信事實是「別無選擇，唯有攜手合作」。

到場的還有馬里蘭州(Maryland)州務卿幕僚長劉文玉(Alexandria P. Liu)和美國中餐聯盟總顧問陳善莊等人。陳善莊說，新冠疫情令紐約的4000逾家中餐館減少近一半，因此當下如何重振產業、吸引更多投資者，值得探索與嚐試。

華埠 大使館 就業

上一則

蛇年金輝 賀新春中國信託銀行新春定存高達4.00% APY

下一則

第一副市長離職 專家憂住房政策
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

保持美國AI領先地位 川普：雙倍擴大美國電力供應

保持美國AI領先地位 川普：雙倍擴大美國電力供應
詹樂霞與狄拿波利華埠慶農曆新年 陳作舟獲表彰

詹樂霞與狄拿波利華埠慶農曆新年 陳作舟獲表彰
元宵花車遊行大成功 亞總會辦答謝會

元宵花車遊行大成功 亞總會辦答謝會
美國福州琅岐聯合總會 布碌崙慶元宵

美國福州琅岐聯合總會 布碌崙慶元宵

熱門新聞

本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
曼哈頓一家診所16日出現疑似伊波拉病毒病患。圖為2019年在剛果伊波拉治療中心身穿防護衣的醫護人員。(美聯社)

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

2025-02-16 15:56
一位紐約法官近日透露，聯邦官員已開始在法庭外逮捕移民。(美聯社)

紐約法官揭露：ICE已開始在法庭外逮捕移民

2025-02-17 07:14
州長霍楚(Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否罷免市長亞當斯(Eric Adams)。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚考慮將亞當斯免職 4名副市長請辭引震盪

2025-02-18 13:17

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財