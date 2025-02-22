美駐華大使館官員率團 訪紐約探索中餐出海商機

美國駐華商務專員沈岩21日率團訪問紐約，與當地業者代表交流，探索中餐出海的商機。(記者劉梓祁╱攝影)

在總統川普上任為美中關係帶來不明朗前景之際，數十位中國餐飲業者21日隨美國駐中國大使館 官員訪問紐約，與當地業者代表交流，尋找海外發展機會；大使館代表鼓勵更多中國資金進入美國、創造就業 。

美國駐中國大使館商務處表示，本次名為「中餐出海商務論壇」的活動在前總統拜登(Joe Biden)卸任前便開始籌畫。共53位來自中國的餐飲業代表齊聚曼哈頓「哈佛俱樂部」(Harvard Club)，與超過30位在地中餐業者交流。

在中方代表中，包含餐飲基金「番茄資本」、「煲仔皇」和「華萊士漢堡」等知名品牌。美國駐華使館商務專員沈岩(Yan Shen)表示，本次率團赴美的「目的非常明確」，即「促進中餐走進美國，在美國投資落地，為美國創造就業機會」。

沈岩盡管為美方使團代表，但他引用中國國家主席習近平所說「百年未有之大變局」，表達對美中商務合作「行穩致遠」的期望。中國駐紐約總領事館領僑處副主任李德指出，中餐行業仍有較大的發展潛力，在「美國經濟的藍海中」存在許多機遇，他還提到中國近期所實施便利外國人赴中的政策，佐證中國菜式對遊客的吸引力。

活動中，華埠 商業改進區(Chinatown BID)總監陳作舟介紹了區內的商機，希望為空置數年的華埠怡東商場(East Broadway Mall)吸引商家。他說，此商場人流可觀，由遊客、居民和城際巴士旅客組成，根據商改區統計，華埠目前約有306家餐館，其中大多為平價菜式，並以粵菜和閩菜為主。

共和黨籍紐約州眾議員鄭永佳(Lester Chang)則以同黨領袖川普為例，指其孫輩均在學習中文，可視為美中「正在培養合作關係」的信號。他說，當下關於兩國交惡的新聞是「混亂的雜音」，相信事實是「別無選擇，唯有攜手合作」。

到場的還有馬里蘭州(Maryland)州務卿幕僚長劉文玉(Alexandria P. Liu)和美國中餐聯盟總顧問陳善莊等人。陳善莊說，新冠疫情令紐約的4000逾家中餐館減少近一半，因此當下如何重振產業、吸引更多投資者，值得探索與嚐試。