放棄投行工作開設「貓咖店」 華裔小伙勇追夢

彭宇梟說，店內的所有貓咪也均來自救援機構，且都可被領養。(記者高雲兒╱攝影)

近日，天廣商城的顧客們經過一家即將開業的店面時，常被玻璃窗內活潑可愛的貓咪吸引並駐足觀看。這家貓咖的店主彭宇梟(Dragon Peng)對於這樣的景象已經見怪不怪。他笑著說：「很多人都問我們什麼時候開業，我自己也很興奮！」

作為華裔後代，彭宇梟曾如許多東亞家庭期待的那樣，進入投資 銀行領域工作兩年。然而，隨著時間的推移，他逐漸發現自己對這條道路缺乏熱情。盡管金融業帶來了穩定的收入，但他內心總覺得少了點什麼。

「雖然金錢重要，但我感覺自己缺少了一種成就感。」他說，「相比金融業，我更希望從事一個能夠帶來直接影響的事業，讓人們感受到快樂。」

去年9月，他終於決定跳脫舒適圈，實現自己長久以來的夢想——開設一家貓咖店。「作為亞裔 美國人，父母往往希望我們沿著一條固定的道路前進。」彭宇梟說，「但有時候，你需要自己走出去，真正去探索，看看這條路是否是你想堅持的。我不想只是順從社會期望，走一條別人為我安排好的路。我選擇了相信自己，選擇了冒險。」

如今，這個夢想即將實現，他的Kokoro貓咖店即將開業，Kokoro在日文中，意為「心」與「熱情」，這正是彭宇梟對這家咖啡館的期許，他希望這個空間能夠充滿溫暖、文化與對動物的關愛。一方面，貓咖積極承擔社會責任，與當地動物救援機構Anjellicle Cats Rescue合作，推動貓咪領養計畫，幫助更多流浪貓找到永久的家園。而店內的所有貓咪也均來自救援機構，且都可被領養。

另一方面，彭宇梟計畫將貓咖打造成社區活動中心，未來將舉辦各類特別活動，如貓咪陪伴瑜伽、冥想指導等，讓顧客能夠在貓咪的陪伴下放鬆身心，並透過這些活動加強社區的凝聚力。