我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

放棄投行工作開設「貓咖店」 華裔小伙勇追夢

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
彭宇梟說，店內的所有貓咪也均來自救援機構，且都可被領養。(記者高雲兒╱攝影)
彭宇梟說，店內的所有貓咪也均來自救援機構，且都可被領養。(記者高雲兒╱攝影)

近日，天廣商城的顧客們經過一家即將開業的店面時，常被玻璃窗內活潑可愛的貓咪吸引並駐足觀看。這家貓咖的店主彭宇梟(Dragon Peng)對於這樣的景象已經見怪不怪。他笑著說：「很多人都問我們什麼時候開業，我自己也很興奮！」

作為華裔後代，彭宇梟曾如許多東亞家庭期待的那樣，進入投資銀行領域工作兩年。然而，隨著時間的推移，他逐漸發現自己對這條道路缺乏熱情。盡管金融業帶來了穩定的收入，但他內心總覺得少了點什麼。

「雖然金錢重要，但我感覺自己缺少了一種成就感。」他說，「相比金融業，我更希望從事一個能夠帶來直接影響的事業，讓人們感受到快樂。」

去年9月，他終於決定跳脫舒適圈，實現自己長久以來的夢想——開設一家貓咖店。「作為亞裔美國人，父母往往希望我們沿著一條固定的道路前進。」彭宇梟說，「但有時候，你需要自己走出去，真正去探索，看看這條路是否是你想堅持的。我不想只是順從社會期望，走一條別人為我安排好的路。我選擇了相信自己，選擇了冒險。」

如今，這個夢想即將實現，他的Kokoro貓咖店即將開業，Kokoro在日文中，意為「心」與「熱情」，這正是彭宇梟對這家咖啡館的期許，他希望這個空間能夠充滿溫暖、文化與對動物的關愛。一方面，貓咖積極承擔社會責任，與當地動物救援機構Anjellicle Cats Rescue合作，推動貓咪領養計畫，幫助更多流浪貓找到永久的家園。而店內的所有貓咪也均來自救援機構，且都可被領養。

另一方面，彭宇梟計畫將貓咖打造成社區活動中心，未來將舉辦各類特別活動，如貓咪陪伴瑜伽、冥想指導等，讓顧客能夠在貓咪的陪伴下放鬆身心，並透過這些活動加強社區的凝聚力。

「如果當初我沒有選擇冒險，就不會有今天的貓咖，不會有今天這個夢想的實現。我希望更多人如果有這樣的機會，也能勇敢地去追尋。」彭宇梟說。他的貓咖店將於3月1日(周六)和2日(周日)正式開業，地址位於法拉盛天廣商城一樓，市民可直接入內。

彭宇梟的夢想終於即將實現，他的Kokoro貓咖店即將開業。(記者高雲兒╱攝影)
彭宇梟的夢想終於即將實現，他的Kokoro貓咖店即將開業。(記者高雲兒╱攝影)
彭宇梟計畫將貓咖打造成社區活動中心。(記者高雲兒╱攝影)
彭宇梟計畫將貓咖打造成社區活動中心。(記者高雲兒╱攝影)
近日，天廣商城的顧客們經過一家即將開業的店面時，常被玻璃窗內活潑可愛的貓咪吸引並...
近日，天廣商城的顧客們經過一家即將開業的店面時，常被玻璃窗內活潑可愛的貓咪吸引並駐足觀看。(記者高雲兒╱攝影)
Kokoro Cat Café將於3月1日和2日正式開業。(記者高雲兒╱攝影)
Kokoro Cat Café將於3月1日和2日正式開業。(記者高雲兒╱攝影)

亞裔 法拉盛 投資

上一則

456畫展「僭越」從小鎮軼事 聚焦在美華人歧視歷史

下一則

相聲泰斗常寶霆 登林肯中心國際名人錄 經典重現
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

中股翻身 外資做多 市場吹響「加倉中國」集結號

中股翻身 外資做多 市場吹響「加倉中國」集結號
溫州男春節相親看8遍「哪吒2」 都沒成…網友點出關鍵

溫州男春節相親看8遍「哪吒2」 都沒成…網友點出關鍵
15天自駕1.3萬公里穿越歐亞 00後西安小伙重溫絲綢之路

15天自駕1.3萬公里穿越歐亞 00後西安小伙重溫絲綢之路
西安95後小伙鑽研13年、用糖做翠鳥 網：捨不得下口

西安95後小伙鑽研13年、用糖做翠鳥 網：捨不得下口

熱門新聞

本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
曼哈頓一家診所16日出現疑似伊波拉病毒病患。圖為2019年在剛果伊波拉治療中心身穿防護衣的醫護人員。(美聯社)

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

2025-02-16 15:56
一位紐約法官近日透露，聯邦官員已開始在法庭外逮捕移民。(美聯社)

紐約法官揭露：ICE已開始在法庭外逮捕移民

2025-02-17 07:14
州長霍楚(Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否罷免市長亞當斯(Eric Adams)。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚考慮將亞當斯免職 4名副市長請辭引震盪

2025-02-18 13:17

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財