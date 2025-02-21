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堵車費遭砍MTA提訟 目前收費照舊

記者顏潔恩╱紐約報導
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在川普政府宣布終止堵車費計畫後，MTA隨即提告。圖為曼哈頓顯示收取堵車費區域的招牌。(路透社)
在川普政府宣布終止堵車費計畫後，MTA隨即提告。圖為曼哈頓顯示收取堵車費區域的招牌。(路透社)

川普政府近期通過聯邦運輸部撤銷曼哈頓堵車費政策，引發大都會運輸署(MTA)提出訴訟反擊，再次使堵車費的命運懸而未決；紐約州和聯邦政府的法律鬥爭預計還將持續一段時間，在有實質的下一步進展前，駕駛仍需支付堵車費，州府也強調，收費攝影機將持續開著。

川普在競選時便承諾要撤銷堵車費，據悉他上任後就此議題多次與支持堵車費的紐約州長霍楚(Kathy Hochul)談話，運輸部長達菲(Sean Duffy)則在19日致函霍楚，表示該部門擔憂徵收計畫對美國勞工階級產生影響，同意聯邦撤銷堵車費計畫。

盡管川普叫停堵車費，但就目前來說，駕駛仍需支付九元通行費才能進入60街以下的曼哈頓；霍楚也表示，收費攝影機將繼續開著，除非法官作出其他判決。

MTA主席利博(Janno Lieber)也附議，「紐約回不去了，我們不會取消通行費。」

至於堵車費的命運，將取決於MTA的法律訴訟如何展開，利博在撤銷令傳出後便發聲明，表示要在法庭上與聯邦政府對抗，並指川普政府終止收費計畫是「毫無必要的舉措」；「令人費解的是，經過四年和長達4000頁的聯邦監督環境審查，且在推行計畫不到三個月，聯邦運輸部竟然就這樣扭轉局面」，利博說，霍楚則說，紐約會進入「戰鬥模式」，在法律鬥爭中取得最後的勝利。

目前，尚不清楚法律之爭會持續多久，意味駕駛人員在未來幾個或幾年，仍需支付費用。

數據顯示，自堵車費1月推行以來，曼哈頓的交通壅堵情況下降了9%，而收費實施的第一個月，進入中央商務區的車輛減少了120萬輛。不過針對川普的這一決策，大部分紐約工薪階層和華人社區表示支持。

堵車費 川普 霍楚

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