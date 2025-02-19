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北美中文作家協會 蛇年雲端迎春聯歡

記者高雲兒／紐約報導
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北美中文作家協會近日舉辦蛇年迎春聯歡會，來自美國紐約、新澤西、洛杉磯、休斯頓、華盛頓、夏威夷及加拿大的近50名會員與文友雲端相聚。(主辦方提供)
北美中文作家協會近日舉辦蛇年迎春聯歡會，來自美國紐約、新澤西、洛杉磯、休斯頓、華盛頓、夏威夷及加拿大的近50名會員與文友雲端相聚。(主辦方提供)

北美中文作家協會近日舉辦蛇年迎春聯歡會，來自美國紐約、新澤西、洛杉磯、休斯頓、華盛頓、夏威夷及加拿大的近50名會員與文友雲端相聚，共慶新春。

活動由應帆、唐簡、饒蕾、曉霜和李文心主持，節目涵蓋現場表演、視頻分享及有獎猜謎等，向全球文學前輩致敬，並展示會員的創作成果。晚會回顧了諾貝爾文學獎得主愛麗絲·門羅(Alice Munro)、安妮·埃爾諾(Annie Ernaux)、約恩·福瑟(Jon Fosse)和韓江(Han Kang)的作品，緬懷瓊瑤、聶華苓、齊邦媛和痖弦等華語文學名家，並分享會員顧豔、唐簡、程奇逢、蔡維忠等人的詩歌、小說與散文選段。

除了文學分享，會員們還帶來攝影、繪畫、歌舞等才藝表演。許芸與胡蘭表演的舞蹈及蔡維忠、唐簡、饒蕾的歌曲，以及應帆與李文心的相聲「老字很重要」為晚會增添歡樂氣氛。

北美中文作家協會會長蔡維忠表示，文學應關注世界、探索內心，尊重時間的流轉，以豐富生命的厚度。該協會成立於2016年，為紐約正式註冊的非營利文學團體，現有140名會員，致力於推動北美華文文學創作與發展。

諾貝爾 雲端 新澤西

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