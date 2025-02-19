博登年度圖書頒獎 學者吳國光獲金質獎

博登書屋年度圖書，吳國光(右)獲「圖書金質獎」。(主辦方提供)

紐約「博登書屋」近日在皇后區法拉盛 舉辦「2024年度圖書獎頒獎儀式」，表彰去年在政治、經濟、文化藝術、哲學及人文歷史等領域取得突出研究成果的華語作者，並提倡自由思考、創作和出版的精神。

頒獎儀式中，哥倫比亞大學中國政治學者黎安友(Andrew J. Nathan)通過賀詞表示，博登書屋在出版優秀華文作家的作品中具有「重大意義」。他指出，若在正常社會，出版商必定爭搶出版旗下著作，但在當下的中國環境，許多作品卻難以得到出版。

經博登書屋編輯部評選，2024年度博登圖書獎在當日公布。其中，史丹福大學 (Stanford University)學者吳國光的「走向共產黨之後的中國：轉型八論」獲得「圖書金質獎」。作家胡平在頒獎詞中表示，該作「圍繞中國的轉型問題這一當今世界的重大議題展開深入探討，對理解與展望中國的未來走向具有重要意義」。

同時，胡平獲得「終身學術成就獎」。博登書屋表示，胡平自文革時期起便無畏強權、呼籲公民平等權利，曾在北京西單民主牆運動中發表「論言論自由」，其後赴哈佛大學(Harvard University)攻讀，曾主持過「中國之春」、「北京之春」等刊物。

書屋主理人之一榮偉指，本年將繼續為華語世界和國際社會推出更多優秀的學術研究成果與文化藝術精品，尤其扶持更多年輕學者，鼓勵他們在挑戰權威、批判「學術霸權」的過程中，激發獨立與創新的思維。

此外，最佳歷史評論著作獎由戴晴的「鄧小平在1989」獲得，最佳政治評論著作獎為夏明的「政治維納斯」。完整獲獎名單可在boudenhouse.com查看。