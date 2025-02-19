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華埠燈籠計畫 羅斯福公園揭幕

記者劉梓祁／紐約報導
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華埠羅斯福公園，藝術燈籠裝置揭幕。(Think!Chinatown提供)
華埠羅斯福公園，藝術燈籠裝置揭幕。(Think!Chinatown提供)

由「心目華埠」(Think!Chinatown)與「第四藝坊」(FABnyc)共同策畫的「燈籠計畫」(Illuminations: The Lantern Project)，近日在曼哈頓華埠羅斯福公園(SDR Park)揭幕。

「心目華埠」負責人表示，該計畫融合中華傳統藝術與當代創作手法，展出由湯泠(Ling Tang)、黃美思(Rose Wong)及伍遇貞(Yuzhen Wu)三位藝術家所設計的16盞「精緻燈籠」，其內容包括傳統剪紙、水墨畫以及插畫作品，旨在「為冬季的公園增添多元文化色彩」。

根據「心目華埠」，本次的燈籠裝置由設計師運用光影效果，將街景與公園氛圍融為一體。「第四藝坊」指，希望透過這樣富有創意與韻味的燈籠藝術，活絡公園周邊街區的人潮，並在夜間營造更安全友善的公共空間。

兩組織也認為，燈籠裝置有助於支持鄰近地區的餐館與商家，進一步促進當地經濟和社區復甦。根據主辦方，藝術裝置將展至春天，並得到市小型企業服務局(SBS)和市公園局(NYC Parks)的支持。詳情可參考www.fabnyc.org

華埠羅斯福公園，藝術燈籠裝置揭幕。(Think!Chinatown提供)
華埠羅斯福公園，藝術燈籠裝置揭幕。(Think!Chinatown提供)

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