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亞潮萌力挺葛謨 參選紐約市長 盼制衡民主黨左傾

記者范航瑜╱紐約報導
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亞潮萌主席朱雅婷(Yiatin Chu)表示，葛謨或許是民主黨初選中最具常識的候選人。(本報檔案照)
亞潮萌主席朱雅婷(Yiatin Chu)表示，葛謨或許是民主黨初選中最具常識的候選人。(本報檔案照)

亞裔政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)近日與紐約前州長葛謨(Andrew Cuomo)進行線上會議，鼓勵其宣布參選紐約市長。亞潮萌表示，紐約市的民主黨「太過左傾」，需要葛謨這樣的中間派平衡勢力。

亞潮萌主席朱雅婷(Yiatin Chu)表示，葛謨或許是民主黨初選中最具常識的候選人。她補充，現任市長亞當斯(Eric Adams)在2021年市長選舉曾獲部分亞裔支持，但近期市府的貪腐醜聞已嚴重影響其信譽。

目前，葛謨並未正式宣布參選，亞潮萌也尚未正式表態支持葛謨，但表示將在適當時機發表背書。亞潮萌聲明指出，該組織對葛謨的政策理解、務實解決方案印象深刻，認為他有能力在市府與州府間推動政策落實。

亞潮萌強調，希望未來市長能採取更中間派立場，以抗衡「極端化的市議會」。亞潮萌董事臧東慧(Donghui Zang)表示，在這充滿挑戰的時期，需要擁有豐富經驗和成就、並對包括亞裔選民在內的紐約市民有著真正承諾的領導人。

亞潮萌與葛謨會議時，討論了多項華人關切議題，包括遊民所、公共安全、特殊高中、堵車費與電動單車亂象等交通問題。朱雅婷表示，亞潮萌成員質疑葛謨任內批准堵車費及無現金保釋法等爭議性政策。葛謨則回應，自己現已反對堵車費，認為當前經濟環境「不宜再增加紐約人的負擔」。朱雅婷稱會議中未涉及性騷擾指控。

近年來，紐約亞裔選民也呈現右傾趨勢。許多人在2021年市長選舉與2022年州長選舉中，投票支持共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)與李修頓(Lee Zeldin)，以表達對治安及對民主黨教育政策的不滿。

然而，葛謨競選之路並不平坦。18日，紐約州高等法院維持該州政府遊說與道德委員會(Commission on Ethics and Lobbying in Government, COELIG)的合憲性。該委員會曾調查葛謨以500萬元撰寫新冠回憶錄的合約，葛謨提起訴訟並在下級法院勝訴。然而，上訴法院以四比三裁定該委員會不違反權力分立原則，可恢復對葛謨的調查。

葛謨 亞裔 堵車費

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