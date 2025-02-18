聯邦移民執法 皇后區店家生意下滑

川普總統上任以來推行的移民執法政策，已對皇后區移民社區造成經濟上的負面影響。圖為民眾在可樂娜公園歡度節日。(本報檔案照)

據媒體「Gothamist」報導，川普 總統上任以來推行的移民 執法政策，已對皇后區移民社區造成經濟上的負面影響；這些移民群體擔憂在外會遭遇突擊逮捕，因此改變過去的日常活動，不再光顧當地的商業區，十多家業者稱銷售額下跌至少50%。

根據城市規畫局的數據，皇后區可樂娜(Corona)是紐約市 移民人口最多的社區之一，三分之二的人是移民，該地區擁有大量的墨西哥裔、厄瓜多裔人口，可樂娜廣場更是主要商業地段；但最新統計顯示，至少14家企業的業者報告稱，生意自川普上任以來下跌了50%，迫使一些雇主削減員工的工作時間和輪班。

有業者認為，盡管惡劣天氣、無證攤販的競爭也可能導致生意欠佳，但並不只是這些原因而已；業者通過與顧客的對話發現，愈來愈多人對川普的大規模移民執法行動感到擔憂，實際發生或只是傳聞的行動，都讓他們深感威脅並引發恐慌，顧客因此改變日常活動，只敢在離家附近的區域走動，避開熟悉但有可能會被突擊檢查的地方。

然而移民政策對經濟帶來的影響，並不僅限於該區的西語裔社群，研究顯示南亞業者開設的店面，銷售額也急遽下降。

據悉，2023年紐約市平均每日逮捕的移民人數約為20多人，目前尚不清楚可樂娜或在任何紐約市地區的實際執法行動，相較當時是否有所增加；不過曾有可樂娜居民表示，其家人或朋友看見移民與海關執法局(ICE)執法人員出現的蹤跡，一些人也拍照和錄像，廣傳在社群媒體中，因此加劇恐懼。

非營利機構「移民研究計畫」(Immigration Research Initiative)主任David Kallick指出，對移民執法的恐懼令弱勢群體減少在當地商業區逗留，該現象不足為奇，「若你讓社區產生恐懼，那麼我們所看到的移民為一個社區添加活力的積極影響，便會開始逆轉，他們擔憂過去日常所做的事，現在會危害到自己。」