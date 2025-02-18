市教育總監致信家長 重申保護移民學生

紐約市教育總監羅莫斯近日發布一封致家長的公開信，重申對移民學生的保護。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市 教育總監羅莫斯(Melisssa Aviles-Ramos)近日發布一封致家長的公開信，表明市教育局對移民 學生的保護態度並沒有因為市府或聯邦政策受到影響，重申對移民學生的保護；「我們的政策維持不變，我鼓勵您繼續送孩子上學。」

多家媒體在近日披露，紐約市府曾於1月13日發布備忘錄，指導員工如何應對美國移民及海關執法局(ICE)人員，備忘錄稱，員工可在「感到威脅、或擔心個人安危」時，允許沒有調查令的移民局探員搜查學校、收容所等地。

在總統川普允許移民局執法人員進入學校、或在校園周邊執行逮捕命令後，市府的指令讓更多無證移民家庭感到擔憂。儘管目前紐約市內還未出現移民局進入校園的情況，但紐約市公立學校的出勤率在川普就職後減少約3%至5%。

在這樣政策不明確的情況下，許多移民家庭對市教育局遲遲不發聲而感到不滿。因此羅莫斯選擇了公開信這種直接與家長溝通的形式，重申市教育局對於移民學生的保護立場。

羅莫斯在信中指明，紐約市公立學校不會收集關於學生移民身分的資訊，而聯邦執法官員在沒有法律命令的情況下不得進入學校；在執法官員有法律命令的情況下，校方也會事先與紐約市公立學校律師溝通。

此外，教師聯合工會(UFT)也發表公開信，批評市長亞當斯 (Eric Adams)在移民政策上的態度轉變。主席穆格魯(Michael Mulgrew)引述亞當斯示好川普的行為，稱其移民政策的改變是「一個自私的政治伎倆，讓紐約市的學生、教育工作者和學校社區為此付出代價。」

市政廳發言人梅瑟(Allison Maser)反駁了穆格魯的公開信，且強調放寬移民局搜查標準的備忘錄並不適用於學校系統；「正如市長亞當斯一再聲明的那樣，不論移民身分如何，每個人都應安心送子女上學、就醫或舉報犯罪。」