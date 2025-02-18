市教育總監致信家長 重申保護移民學生
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紐約市教育總監羅莫斯(Melisssa Aviles-Ramos)近日發布一封致家長的公開信，表明市教育局對移民學生的保護態度並沒有因為市府或聯邦政策受到影響，重申對移民學生的保護；「我們的政策維持不變，我鼓勵您繼續送孩子上學。」
多家媒體在近日披露，紐約市府曾於1月13日發布備忘錄，指導員工如何應對美國移民及海關執法局(ICE)人員，備忘錄稱，員工可在「感到威脅、或擔心個人安危」時，允許沒有調查令的移民局探員搜查學校、收容所等地。
在總統川普允許移民局執法人員進入學校、或在校園周邊執行逮捕命令後，市府的指令讓更多無證移民家庭感到擔憂。儘管目前紐約市內還未出現移民局進入校園的情況，但紐約市公立學校的出勤率在川普就職後減少約3%至5%。
在這樣政策不明確的情況下，許多移民家庭對市教育局遲遲不發聲而感到不滿。因此羅莫斯選擇了公開信這種直接與家長溝通的形式，重申市教育局對於移民學生的保護立場。
羅莫斯在信中指明，紐約市公立學校不會收集關於學生移民身分的資訊，而聯邦執法官員在沒有法律命令的情況下不得進入學校；在執法官員有法律命令的情況下，校方也會事先與紐約市公立學校律師溝通。
此外，教師聯合工會(UFT)也發表公開信，批評市長亞當斯(Eric Adams)在移民政策上的態度轉變。主席穆格魯(Michael Mulgrew)引述亞當斯示好川普的行為，稱其移民政策的改變是「一個自私的政治伎倆，讓紐約市的學生、教育工作者和學校社區為此付出代價。」
市政廳發言人梅瑟(Allison Maser)反駁了穆格魯的公開信，且強調放寬移民局搜查標準的備忘錄並不適用於學校系統；「正如市長亞當斯一再聲明的那樣，不論移民身分如何，每個人都應安心送子女上學、就醫或舉報犯罪。」
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