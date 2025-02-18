我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王大陸爆砸100萬台幣逃兵 假裝「心臟有問題」

「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好

市教育總監致信家長 重申保護移民學生

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市教育總監羅莫斯近日發布一封致家長的公開信，重申對移民學生的保護。(記者曹馨元╱攝影)
紐約市教育總監羅莫斯近日發布一封致家長的公開信，重申對移民學生的保護。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市教育總監羅莫斯(Melisssa Aviles-Ramos)近日發布一封致家長的公開信，表明市教育局對移民學生的保護態度並沒有因為市府或聯邦政策受到影響，重申對移民學生的保護；「我們的政策維持不變，我鼓勵您繼續送孩子上學。」

多家媒體在近日披露，紐約市府曾於1月13日發布備忘錄，指導員工如何應對美國移民及海關執法局(ICE)人員，備忘錄稱，員工可在「感到威脅、或擔心個人安危」時，允許沒有調查令的移民局探員搜查學校、收容所等地。

在總統川普允許移民局執法人員進入學校、或在校園周邊執行逮捕命令後，市府的指令讓更多無證移民家庭感到擔憂。儘管目前紐約市內還未出現移民局進入校園的情況，但紐約市公立學校的出勤率在川普就職後減少約3%至5%。

在這樣政策不明確的情況下，許多移民家庭對市教育局遲遲不發聲而感到不滿。因此羅莫斯選擇了公開信這種直接與家長溝通的形式，重申市教育局對於移民學生的保護立場。

羅莫斯在信中指明，紐約市公立學校不會收集關於學生移民身分的資訊，而聯邦執法官員在沒有法律命令的情況下不得進入學校；在執法官員有法律命令的情況下，校方也會事先與紐約市公立學校律師溝通。

此外，教師聯合工會(UFT)也發表公開信，批評市長亞當斯(Eric Adams)在移民政策上的態度轉變。主席穆格魯(Michael Mulgrew)引述亞當斯示好川普的行為，稱其移民政策的改變是「一個自私的政治伎倆，讓紐約市的學生、教育工作者和學校社區為此付出代價。」

市政廳發言人梅瑟(Allison Maser)反駁了穆格魯的公開信，且強調放寬移民局搜查標準的備忘錄並不適用於學校系統；「正如市長亞當斯一再聲明的那樣，不論移民身分如何，每個人都應安心送子女上學、就醫或舉報犯罪。」

移民 紐約市 亞當斯

上一則

助市民應對ICE執法 角聲2╱20辦研討會

下一則

律師：無遞解令在身 不必過度緊張
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

不滿亞當斯與川普合作換撤罪 紐約4名副市長要辭職

不滿亞當斯與川普合作換撤罪 紐約4名副市長要辭職
彭博：川普拚復活節前達成俄烏停火 美官員坦言太趕

彭博：川普拚復活節前達成俄烏停火 美官員坦言太趕
主導俄烏和談冷落歐洲 一文看懂川普政府立場與歐洲反應

主導俄烏和談冷落歐洲 一文看懂川普政府立場與歐洲反應
川普「禁止青少年變性」行政令 遭第2名聯邦法官擋下

川普「禁止青少年變性」行政令 遭第2名聯邦法官擋下

熱門新聞

同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

2025-01-23 01:00
本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
曼哈頓一家診所16日出現疑似伊波拉病毒病患。圖為2019年在剛果伊波拉治療中心身穿防護衣的醫護人員。(美聯社)

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

2025-02-16 15:56
28日，美麗屋將迎來最後一個營業日。(記者范航瑜╱攝影)

紅包袋裡的老華埠 美麗屋無聲告別 屹立43年 「東方美學」吸睛

2025-02-13 06:18
施女士在曼哈頓華埠街頭行走時，因不慎踩入路面上的一個坑洞而摔倒，並當場暈厥。圖為導致施女士摔倒的坑洞。(黎保利提供)

路不平摔傷暈倒 纏訟7年華女獲賠250萬

2025-02-11 19:46

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世