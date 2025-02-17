車停靠8大道 被盜2000元現金

停靠8大道車輛被盜2000元現金，警方通緝。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林 )8大道 近日發生一起搶劫案。一名竊賊從一輛停靠在8大道最熱鬧地段的車輛內，偷走2000元現金。警方近日公布了這宗搶劫案嫌犯的照片，希望知情者及時與警方聯繫，早日將這名嫌犯捉拿歸案。

這起搶劫案發生在市警72分局的轄區內，也是8大道非常繁忙的路段。1月15日大約下午3時30分，一名竊賊進入了一輛停靠在8大道60街和61街之間的商用車輛內。這輛車停在8大道馬路西側，8大道6004號門前。竊賊從這輛商務車內拿走了大約2000元現金，然後徒步沿著8大道向北逃離現場，去向不明。這起搶劫案沒有人員受傷的報告。

根據警方的描述，這名嫌犯是一名膚色較淺的男性。他最後一次出現時身穿一件棕褐色外套，裡面是一件黑色連帽衫，嫌犯頭戴深藍帽舌的棒球帽，連帽衫的帽子套在棒球帽外面。嫌犯身穿黑色褲子和黑色運動鞋。從照片看，這名嫌犯的上唇和下巴留著濃密的鬍鬚。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。