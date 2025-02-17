民代促辭 亞當斯：我哪兒都不會去

亞當斯在皇后區教堂參加禮拜時回絕針對其的辭職呼籲，表示「我哪裡也不會去」。(圖片取自亞當斯X帳號)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)近期被傳為換取撤銷賄賂指控，有意配合川普 政府打擊移民的政策，此舉引發巨大爭議，多名民意代表已出面要求亞當斯辭職。16日，亞當斯在皇后區教堂參加禮拜時回絕這一呼籲，強調「我哪裡也不會去」。

要求亞當斯辭職的民意代表認為，亞當斯因謀求私利而削弱紐約對無證移民保護的做法，有違司法公正原則，要求其下台、或要求紐約州長霍楚(Kathy hochul)將其罷免 的呼聲與日俱增。在皇后區馬拉納塔浸信會教堂(Maranatha Baptist Church)參加主日禮拜時，亞當斯向信眾保證他「不會下台，而會站出來」。

與經歷貪腐風波時的做法類似，亞當斯在講話中反覆強調自己的基督教信仰，對信眾稱「神讓我變得更強」，而信眾們「在市政廳有一位上帝之子」，自己會「持續在各個層面實現祂賜予你們的目的」。

由總統川普任命的司法部代理副部長博夫(Emil Bove)日前下令，要求曼哈頓檢方放棄對亞當斯提出的五項指控，理由是亞當斯「受限」於協助川普政府執行移民政策，且案件撤銷後仍可日後重提。2日後，曼哈頓代理聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)率先辭職，並在辭職信中表示，亞當斯律師曾提出她認為不道德的「交換條件」以換取撤銷指控。

薩松的辭職引發了一大波檢察官的辭職潮，紐約南區檢察官斯考滕(Hagan Scotten)也於14日請辭，並力挺薩松，批評川普政府的決定。七名前紐約南區聯邦檢察官也發表聯合聲明支持薩松，批評司法部的調查「嚴重違背司法傳統」。

除市主計長蘭德(Brad Lander)、前主計長斯靜格(Scott Stringer)，以及州參議員米維(Zellnor Myrie)等市長選舉參選人呼籲其下台外，教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)也發表公開信，批評亞當斯自私地漠視了對紐約市學生及教職工的保護。

有權罷免亞當斯的州長霍楚日前表示，她正在考慮下一步舉措，不排除對亞當斯採取罷免行為。