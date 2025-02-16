皇后區長圓桌會議：關注經濟反ICE突襲
在近日舉行的媒體圓桌會議上，在大量移民聚集的皇后區擔任區長的理查茲(Donovan Richards Jr.)，就民眾關注的花旗球場周邊空地改造計畫以及移民與海關執法局(ICE)行動等發表看法。他表示，雖然對賭場計畫持保留態度，但認為「大都會公園」能夠創造就業與促進當地經濟。對於ICE行動，他強烈反對將無證移民視為犯罪分子的做法，並承諾將與州政府聯手對抗聯邦政府試圖推翻庇護城市政策的行動。
針對包含建設一個新賭場的紐約皇后區大都會公園(Metropolitan Park)建案，理查茲表示，自己不是賭徒，也不是賭場計畫的積極倡導者，但他認為該項目能夠推動當地經濟發展，尤其在創造穩定的中產階級就業機會方面具有潛力，「在雲頂賭場，即便是清潔廁所的工人也能加入工會，獲得穩定薪資與向上流動的機會，這一點非常重要。」
理查茲提到，該計畫包含近2億元的社區福利方案，並涉及7號地鐵線基礎設施改善、會議與酒店空間擴建及娛樂設施發展，「這個計畫可以讓更多娛樂、會議空間留在皇后區，吸引更多人來消費」。他特別提到自己推動的「皇后美食廣場」，強調應該讓本地小型企業和街頭攤販受益，而不是只讓大型企業獲利。
對於ICE執法問題，理查茲表示，目前未收到ICE在法拉盛突襲的報告，但市府正密切監視事態發展。他透露，ICE近期曾在牙買加地區的家得寶(Home Depot)出現，因為許多新移民會在那裡尋找建築工作，「我們是一座庇護城市，這意味著我們有責任確保所有居民的安全，無論他們的移民身分如何」。他說，市府已設立移民歡迎中心(Immigrant Welcome Center)，提供移民相關的法律和社區支援，確保移民社區的合法權益不受侵犯。
此外，理查茲嚴厲批評ICE將所有移民視為犯罪分子的做法，並強調大多數來到皇后區的新移民只是為了尋找更好的生活機會，努力工作並寄錢回家支持家人，「這種將所有移民污名化的說法是可恥的。我遇到的移民大多數都是勤奮工作的人，他們為當地經濟做出了貢獻，而不是負擔。」
他也提到，聯邦政府近期已對紐約市、州長及總檢察長提起訴訟，試圖推翻庇護城市政策。對此，他承諾將與紐約州總檢察長詹樂霞(Letitia James)合作，對抗聯邦政府的政策，確保移民社區的權力不受侵犯。
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