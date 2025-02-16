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皇后區長圓桌會議：關注經濟反ICE突襲

記者高雲兒╱紐約報導
在近日舉行的媒體圓桌會議上，理查茲就民眾關注的花旗球場周邊空地改造計畫以及移民與海關執法局行動等發表看法。圖為理查茲日前參與公開活動發言。(記者高雲兒╱攝影)
在近日舉行的媒體圓桌會議上，理查茲就民眾關注的花旗球場周邊空地改造計畫以及移民與海關執法局行動等發表看法。圖為理查茲日前參與公開活動發言。(記者高雲兒╱攝影)

在近日舉行的媒體圓桌會議上，在大量移民聚集的皇后區擔任區長的理查茲(Donovan Richards Jr.)，就民眾關注的花旗球場周邊空地改造計畫以及移民與海關執法局(ICE)行動等發表看法。他表示，雖然對賭場計畫持保留態度，但認為「大都會公園」能夠創造就業與促進當地經濟。對於ICE行動，他強烈反對將無證移民視為犯罪分子的做法，並承諾將與州政府聯手對抗聯邦政府試圖推翻庇護城市政策的行動。

針對包含建設一個新賭場的紐約皇后區大都會公園(Metropolitan Park)建案，理查茲表示，自己不是賭徒，也不是賭場計畫的積極倡導者，但他認為該項目能夠推動當地經濟發展，尤其在創造穩定的中產階級就業機會方面具有潛力，「在雲頂賭場，即便是清潔廁所的工人也能加入工會，獲得穩定薪資與向上流動的機會，這一點非常重要。」

理查茲提到，該計畫包含近2億元的社區福利方案，並涉及7號地鐵線基礎設施改善、會議與酒店空間擴建及娛樂設施發展，「這個計畫可以讓更多娛樂、會議空間留在皇后區，吸引更多人來消費」。他特別提到自己推動的「皇后美食廣場」，強調應該讓本地小型企業和街頭攤販受益，而不是只讓大型企業獲利。

對於ICE執法問題，理查茲表示，目前未收到ICE在法拉盛突襲的報告，但市府正密切監視事態發展。他透露，ICE近期曾在牙買加地區的家得寶(Home Depot)出現，因為許多新移民會在那裡尋找建築工作，「我們是一座庇護城市，這意味著我們有責任確保所有居民的安全，無論他們的移民身分如何」。他說，市府已設立移民歡迎中心(Immigrant Welcome Center)，提供移民相關的法律和社區支援，確保移民社區的合法權益不受侵犯。

此外，理查茲嚴厲批評ICE將所有移民視為犯罪分子的做法，並強調大多數來到皇后區的新移民只是為了尋找更好的生活機會，努力工作並寄錢回家支持家人，「這種將所有移民污名化的說法是可恥的。我遇到的移民大多數都是勤奮工作的人，他們為當地經濟做出了貢獻，而不是負擔。」

他也提到，聯邦政府近期已對紐約市、州長及總檢察長提起訴訟，試圖推翻庇護城市政策。對此，他承諾將與紐約州總檢察長詹樂霞(Letitia James)合作，對抗聯邦政府的政策，確保移民社區的權力不受侵犯。

移民 ICE 皇后區

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