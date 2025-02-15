禮品卡詐騙 3華裔認罪 面臨最高20年監禁

三名於新罕布夏州康科德(Concord)被逮捕的涉嫌盜竊禮品卡的華裔，近日認罪詐欺。圖為沃爾瑪禮品卡，與文中被盜禮品卡無關。(記者高雲兒╱攝影)

三名於新罕布夏州 康科德(Concord)被逮捕、涉嫌盜竊禮品卡的華人，近日認罪詐欺，他們盜竊未使用的禮品卡後記錄卡號等，再將卡片放回商店，等到顧客購買卡片充值後，他們利用卡片額度購買昂貴電子產品，再轉手賣出。三人目前已經承認共謀實施電信詐騙罪，罪成最高面臨20年監禁以及雙倍賠償非法所得，即960萬元。

三名被告分別是28歲的陳明東(MingDong Chen，以下姓名均為音譯)、26歲的吳納新(Naxin Wu)、34歲的蔣夢影(Mengying Jiang)，前二人來自紐約。他們在去年3月被捕，當時警方表示，其背後可能有一更大的亞裔 犯罪團夥。

該團伙犯罪首先盜竊未使用的禮品卡，記錄卡號等信息，再恢復原狀放回商店，等到顧客購卡充值後，全天候監控所有禮品卡號的嫌犯，就會立刻發現卡內添加了餘額，並將所有卡片信息轉給另一組嫌犯，用來購買電子產品或其他昂貴物品，如蘋果平板、手機和電腦，並將這些產品存放在新罕布夏州的倉庫內。最終，這些產品被運送到中國大陸和香港，由第三組嫌犯轉賣。根據法院文件，該團伙甚至還透過退換假冒蘋果產品，換取更多的禮品卡，再用來購買更多的電子產品。

法院文件指出，吳、蔣、陳三人於2023年全年運行此詐騙計畫。吳和蔣以折扣價購買了偽造的禮品卡。他們在1月中認罪，罪名為共謀實施電信詐騙，4月將判刑。據悉，共謀實施電子詐騙罪最多可判處20年監禁。

蔣夢影的辯護律師接受採訪時表示，「這個詐騙計畫的主謀很高層，並非我的當事人，他並未因此變得富有，但他意識到自己做錯了，並希望對此承擔責任。」他說，自己的當事人只是這個更大詐騙集團 中的一個小角色，「那些運營這些詐騙計畫的人，正在利用貧困和無知的人。」