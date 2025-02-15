「百康仁德」集團農曆新年晚會 強調亞裔醫療平權

「百康仁德」集團日前在法拉盛舉行「One有引力，同心同行」農曆新年晚會。(記者尤昱程╱攝影)

「百康仁德」(Rendr)集團日前於法拉盛 舉行「One有引力，同心同行」農曆新年晚會，活動聚焦於提升社區醫療資源的公平分配與強化對亞裔 族群的關懷，包括醫療專業人士、社區領袖等逾700人參與。

「百康仁德」集團首席執行官樸俊(Richard Park)表示，作為移民 後代，他理解上一代人的犧牲與付出，並認為子女有責任回饋家庭與社區。他說，許多移民家庭的孩子在長大後選擇離開社區，將父母留在原地，這種現象令人遺憾，「我們需要更負責任，不僅是對父母和家庭，也是對整個社區，這是我們的責任。」

集團總裁米切爾(Alex Mitchell)表示，他加入「百康仁德」是因為認同該組織的使命與團隊精神。他指，集團目前有220位醫療提供者，服務超過20萬名病患，並計畫繼續拓展服務，「希望運用自己的經驗，幫助集團實現基於價值的醫療模式，以高品質和低成本的方式服務病患，改善病患與醫護人員的經驗。」

此外，樸俊也指出亞裔社群在醫療資源分配中面臨不平等的挑戰。他說，亞裔族群的謙遜特質使得許多人不願主動爭取應得的資源，導致接受到的醫療服務品質相對較低，「我們需要更勇敢，為自己的家庭和族群發聲，倡導更公平的醫療資源。」

對於無證客的醫療問題，樸俊表示，「無論病患的身分如何，我們的責任就是提供照護」，他回憶在急診室工作的經歷，認為醫療應該是不分貧富的一項基本權利。他提到，集團在早期曾因服務無保險病患而承受財務壓力，但仍堅持提供平等且高品質的醫療服務。