我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭

大S追思會落幕 小S心痛發全黑圖「代表徐家致謝」

「百康仁德」集團農曆新年晚會 強調亞裔醫療平權

記者尤昱程╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「百康仁德」集團日前在法拉盛舉行「One有引力，同心同行」農曆新年晚會。(記者尤昱程╱攝影)
「百康仁德」集團日前在法拉盛舉行「One有引力，同心同行」農曆新年晚會。(記者尤昱程╱攝影)

「百康仁德」(Rendr)集團日前於法拉盛舉行「One有引力，同心同行」農曆新年晚會，活動聚焦於提升社區醫療資源的公平分配與強化對亞裔族群的關懷，包括醫療專業人士、社區領袖等逾700人參與。

「百康仁德」集團首席執行官樸俊(Richard Park)表示，作為移民後代，他理解上一代人的犧牲與付出，並認為子女有責任回饋家庭與社區。他說，許多移民家庭的孩子在長大後選擇離開社區，將父母留在原地，這種現象令人遺憾，「我們需要更負責任，不僅是對父母和家庭，也是對整個社區，這是我們的責任。」

集團總裁米切爾(Alex Mitchell)表示，他加入「百康仁德」是因為認同該組織的使命與團隊精神。他指，集團目前有220位醫療提供者，服務超過20萬名病患，並計畫繼續拓展服務，「希望運用自己的經驗，幫助集團實現基於價值的醫療模式，以高品質和低成本的方式服務病患，改善病患與醫護人員的經驗。」

此外，樸俊也指出亞裔社群在醫療資源分配中面臨不平等的挑戰。他說，亞裔族群的謙遜特質使得許多人不願主動爭取應得的資源，導致接受到的醫療服務品質相對較低，「我們需要更勇敢，為自己的家庭和族群發聲，倡導更公平的醫療資源。」

對於無證客的醫療問題，樸俊表示，「無論病患的身分如何，我們的責任就是提供照護」，他回憶在急診室工作的經歷，認為醫療應該是不分貧富的一項基本權利。他提到，集團在早期曾因服務無保險病患而承受財務壓力，但仍堅持提供平等且高品質的醫療服務。

亞裔 移民 法拉盛

上一則

北美藏族同鄉會 舉辦西藏圖片展 分享壯麗風光

下一則

僑團慶紐約「台山日」 肯定先人付出、凝聚僑胞認同
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛縱火慣犯 曾在地鐵乘客旁燒垃圾

法拉盛縱火慣犯 曾在地鐵乘客旁燒垃圾
環亞會計稅務超過30年專業服務 法拉盛友聯街新址七天營業

環亞會計稅務超過30年專業服務 法拉盛友聯街新址七天營業
法拉盛被列「氣候強韌」社區之一 紐約市府優先挹注資源

法拉盛被列「氣候強韌」社區之一 紐約市府優先挹注資源
法拉盛皇后區植物園燈展開幕 「冬境奇幻世界」巨龍閃耀夜空

法拉盛皇后區植物園燈展開幕 「冬境奇幻世界」巨龍閃耀夜空

熱門新聞

同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

2025-01-23 01:00
市主計長蘭德近日宣布推出一項全新數據追蹤工具，揭示市府各機構與社會服務單位對聯邦資金的依賴情況。(取自市主計長辦公室)

川普凍聯邦資金 紐約社福恐斷炊

2025-02-09 06:48
28日，美麗屋將迎來最後一個營業日。(記者范航瑜╱攝影)

紅包袋裡的老華埠 美麗屋無聲告別 屹立43年 「東方美學」吸睛

2025-02-13 06:18
施女士在曼哈頓華埠街頭行走時，因不慎踩入路面上的一個坑洞而摔倒，並當場暈厥。圖為導致施女士摔倒的坑洞。(黎保利提供)

路不平摔傷暈倒 纏訟7年華女獲賠250萬

2025-02-11 19:46
兩長島華男上州綁架勒索，被控搶劫、勒索等三項罪名。(取自法庭文件)

託運百萬現金遭拒 紐約2華男綁架恐嚇業者被捕

2025-02-12 12:32
紐約市及三州地區遭遇今冬最大降雪，紐約市東北部地區積雪普遍超過3吋。預計本周內還會有至少兩場降雪天氣過程。(記者許君達／攝影)

紐約市迎今冬最強降雪 本周還有

2025-02-10 01:29

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？