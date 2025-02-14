皇后區長辦亞裔媒體會議 展望新年計畫

紐約皇后區區長理查茲近日與亞裔媒體舉行圓桌會議，討論即將舉行的多場社區活動與發展計畫。(取自皇后區區長官網)

紐約皇后區 區長理查茲(Donovan Richards Jr.)近日與亞裔 媒體舉行圓桌會議，討論即將舉行的多場社區活動與發展計畫，強調辦公室將持續加強與亞裔社區的聯繫與支持。

理查茲宣布，將於2月24日至3月1日在東北皇后區設立「社區巡迴辦公室」，深入社區提供服務，覆蓋法拉盛 、大學點、貝賽、道格拉斯頓、小頸及新鮮草原等地，旨在確保居民能夠更直接地接觸市府資源。

此外2月還有多場重要活動，滿足不同社區需求。2月24日晚6時，法拉盛YMCA將舉辦移民資源博覽會，提供「知情權」講座，幫助移民獲取法律資訊和資源。27日下午5時30分，皇后區社區學院(Queensborough Community College)將舉辦里民大會，讓居民直接向市府官員反映問題。28日下午1時，法拉盛喜來登酒店將舉辦就業博覽會，提供就業機會與職業發展資源。

針對亞裔社區發展，理查茲宣布撥款300萬元予阿斯托里亞野口勇美術館，用於新建研究中心及儲藏實驗室，以促進亞裔文化的保存與發展。此外，理查茲撥款125萬元用於收購並翻新華人社區新中心，提供青年、長者及社區發展空間；另外，他撥款50萬元予亞洲人平等會(Asian Americans for Equality)，改建洛克威(Rockaways)長期閒置場地，為長者提供住房與社區空間。

在治安方面，理查茲表示，皇后區北部的重大犯罪率下降23%，皇后區南部則下降13%。特別是法拉盛109分局，因市府加強資源配置及社區倡導，重大犯罪下降32%，其中詐欺下降57%、汽車失竊減少20%。理查茲承諾將持續推動社區安全計畫，加強執法與資源投入，確保居民生活安全。

展望未來，理查茲表示將進一步推動科技與創新產業發展，計畫於長島市設立「全球科技與創新中心」，提供科技職業培訓，並鼓勵亞裔社區參與「皇后區科技與創新挑戰」(Queens Tech & Innovation Challenge)，贏取創業資助。此外，市府正研究開通往返拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)及法拉盛的渡輪服務，以促進當地就業與交通便利。