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堵車費效益顯現 曼哈頓行人流量增加

記者曹馨元╱紐約報導
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最新數據指出，自堵車費開始徵收後，曼哈頓的行人流量相比去年同期增加了4.6%。(記者曹馨元╱攝影)
最新數據指出，自堵車費開始徵收後，曼哈頓的行人流量相比去年同期增加了4.6%。(記者曹馨元╱攝影)

最新數據指出，自堵車費徵收以來，曼哈頓的行人流量相比去年同期增加了4.6%，而車輛則減少了7%；專家認為，這一現象有助於促進堵車費徵收區域內商業區的客流量。

根據經濟發展機構(Economic Development Corporation)的資料顯示，自1月5日堵車費徵收起至1月31日，曼哈頓整體的行人流量較去年同期增加了4.6%；該機構表示，約有3580萬人進入堵車費徵收區域內的商業區，較去年同期多出150萬人。

同時資料指出，人流增幅最大的商業區包括蘇荷區(SoHo)、時報廣場(Times Square)、第五大道(5th Ave)、第34街及西村(West Village)；這些區域在1月份的行人流量較去年同期增長至少8%。

非營利組織「區域計畫協會」執行副會長史樂文(Kate Slevin)表示，這些數據證明，雖然堵車費在開始徵收前引發爭議，但「第一個多月是完全成功的」。紐約市環境正義聯盟(New York City Environmental Justice Alliance)資深運輸規畫師加西亞(Kevin Garcia)也認為，行人流量數據證實了堵車費計畫的有效性，「我們希望在其他行政區也能看到類似的人流增長以及空氣品質的改善。」

華埠商業改進區執行總監陳作舟表示，行人流量的增加令人振奮，尤其現在還是天氣最冷的淡季，表明了堵車費徵收區內的客流量並沒有因堵車費而減少，「車輛最多就幾萬輛，行人、公共運輸乘客的增長都是幾百萬的」；他認為，雖然對華埠商業的影響目前還言之過早，但既然有那麼多人來了華埠周邊的區域，這也反映出華埠社區人氣的增長。

堵車費 華埠 曼哈頓

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