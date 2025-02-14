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共和黨退休警官王浩倫 參選20選區市議員

記者尤昱程╱紐約報導
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市議會第20選區共和黨參選人王浩倫是前紐約市警，希望上任後能改善法拉盛治安問題。(記者尤昱程╱攝影)
市議會第20選區共和黨參選人王浩倫是前紐約市警，希望上任後能改善法拉盛治安問題。(記者尤昱程╱攝影)

市議會第20選區共和黨參選人王浩倫(Allen Wang)日前於法拉盛舉行媒體招待會，宣布參選理念，聚焦改善治安、支持小商家發展，並強調團結法拉盛各區，打造安全與繁榮的社區。

王浩倫表示，2023年從加州搬回法拉盛後，目睹社區內治安惡化和小商家經濟陷入困境，深感憂心。他指出，這些問題不僅影響到居民日常生活，更威脅到社區的長遠發展，因此決定參選，希望利用自身過往的執法經驗和對社區的了解，為法拉盛注入新活力，扭轉現狀。

針對治安問題，王浩倫提出了具體的解決方案，他承諾當選後的90天內，向市府提案恢復警察執法時的豁免權，讓警方能更有效地履行職責。他說，「作為一名前紐約市警，我深知現行法條限制對警察工作的影響」，此外他強調與州議員合作的重要性，希望推動修改保釋金法案，解決小額犯罪難以執法的問題。

王浩倫也提到當地小商家面臨的挑戰，包括偷竊、財務損失及安全威脅，他指出，許多商家因治安問題受到嚴重影響，而警方因資源和法規限制無法及時應對。他承諾上任後將與市府及社區各方合作，幫助商家度過困境，重振地方經濟。

王浩倫表示，已獲得共和黨、保守黨、韓裔警察協會(Korean Police Association)、紐約退休警察協會(NY 10-13 Association)，以及前市長候選人史里華(Curtis Sliwa)的背書。現任第20選區市議員為民主黨籍的黃敏儀(Sandra Ung)，她於2021年首次當選，並在2023年連任。黃敏儀在任期間，推動多項社區相關計畫，包括爭取資金改善法拉盛地區基礎設施，以及處理無證攤販和交通問題。

法拉盛 共和黨 韓裔

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