抓捕銀行劫匪 華裔劉子涵連2月獲評最佳警員

72分局華裔警員劉子涵(中)連續兩個月被評為月度最佳警員。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)市警72分局年輕華裔 警員劉子涵，日前與搭檔成功追捕一名搶劫銀行的嫌犯，雙雙獲得表彰，在本月被評選為月度最佳警員。這也是劉子涵連續兩個月獲此殊榮，他之前因拯救一名嗆奶的華裔女嬰，獲得大量表揚。

13日舉行的警民會議上，布碌崙南區勤務指揮中心指揮官麥凱維(Charles McEvoy)和上任不久的72分局局長亞辛(Mobeen Yasin)，共同為劉子涵和其他三位警員頒發月度最佳警員獎。他們稱讚劉子涵冷靜應對緊急局面，最終機智抓獲銀行的搶劫犯。

據劉子涵介紹，在近期的一次街頭巡邏中，和搭檔接獲報告指4大道一家Stander銀行發生搶劫案，一名男子把一張字條從櫃台遞給銀行職員，對方在搶劫犯的威脅下交出部分現金；當劉子涵和搭檔趕到銀行時，嫌犯已逃離現場，兩人沿著銀行職員指的方向追捕。

在人來人往的大街上追捕並不容易，劉子涵說，他們在案發地約14分鐘步行距離外的地方找到嫌犯，雖當時他脫了外套搭在胳膊上，劉子涵還是根據總部傳來的圖像，認定對方就是他們要找的人；在盤問後，兩警最終逮捕了這名嫌犯。後續調查發現，這名劫匪共有80多次犯罪紀錄，前科累累，這次的銀行搶劫案更是在假釋期內發生。

23歲的劉子涵上個月就因成功搶救一名因嗆奶失去呼吸的女嬰，被評為月度最佳警員。當時7大道交43街華人 家庭一名出生僅22天的女嬰因嗆奶，逐漸失去呼吸，劉子涵和搭檔趕到現場後看見女嬰臉色發紫，劉子涵將女嬰翻過身，托在胳膊上輕拍起背部，最後女嬰恢復呼吸得救。

這次成功抓捕銀行劫匪，使劉子涵連續兩個月被評為72分局月度最佳警員，劉子涵表示他會再接再厲，更好地為社區服務。據介紹，劉子涵父親是安徽人、母親是福州人，他12歲時來美國，大學畢業後進入警察學校訓練，去年7月剛從警校畢業，先在67分局服務，後來調到72分局。