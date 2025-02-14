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專搶中餐華裔外賣郎已5起 布碌崙警籲提防

記者胡聲橋╱紐約報導
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市警66分局局長赫拉特(右)、華裔副局長汪敬源(右二)和布碌崙民安隊近期舉辦記者會，表示近期在轄區內發生多起針對外賣郎的搶劫案。(記者胡聲橋╱攝影)
市警66分局局長赫拉特(右)、華裔副局長汪敬源(右二)和布碌崙民安隊近期舉辦記者會，表示近期在轄區內發生多起針對外賣郎的搶劫案。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約市至少兩名非洲裔劫匪在短短兩周時間內，在布碌崙(布魯克林)南區持刀搶劫中餐館的外賣郎，至今已有五家餐館的華裔外賣郎受害，所幸至今無人受傷。市警66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)、華裔副局長汪敬源(Lawrence Wang)和布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝日前召開記者會，呼籲轄區內的中餐館業者警惕這類犯罪。

據警方介紹，這一系列搶劫案發生在布碌崙南區的市警67、70、71、66分局轄區內，最近一起搶劫案發生在11日68分局轄管的貝瑞吉，警方當晚逮捕了多名嫌犯，其中兩人涉嫌上述搶劫模式，警方從兩人手上的刺青以及所穿的運動鞋判斷，他們也涉嫌其他搶劫華裔外賣郎的案子。

赫拉特說，這幾名持刀劫匪看來專門針對轄區內的中餐外賣店，在所有案件中，劫匪先向中餐館下訂單，等華裔外賣郎到指定住宅大樓送餐時，劫匪早已埋伏在大樓前或大廳內，用刀子威脅外賣郎，隨後搶走現款、手機和餐食。

雖然至今報警的案件有五起，但警方懷疑有更多外賣郎受害但沒報警。赫拉特說，66分局的轄區內有至少20家中餐外賣店，他將派警員到訪這些中餐館，為他們提供外展教育。

66分局剛上任的副局長汪敬源稱，在至今發生的五起搶劫案中，劫匪都是使用區號(Area Code)為716的電話號碼訂餐，而該區號是賓州區號。他呼籲中餐外賣店接到訂餐時，若發現發現訂餐者使用716的區號，應多注意，也可通報警方，如有必要，警方會陪同送餐。

布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝也一直在協助警方調查這幾起搶劫案，他說民安隊與中餐館業者用中文溝通方便，外賣店如接到可疑電話，也可隨時致電民安隊，電話是(718)412-9697。

中餐館 布碌崙 華裔

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