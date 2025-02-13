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公共藝術The Gates 中央公園開放2周

記者顏潔恩╱紐約報導
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克里斯多與珍妮2005年與裝置合影。(取自克里斯多與珍妮-克勞德基金會官網)
克里斯多與珍妮2005年與裝置合影。(取自克里斯多與珍妮-克勞德基金會官網)

紐約市2005年曾風靡一時的公共藝術裝置「The Gates」，在2005年僅展示兩周卻吸引超過400萬人前往中央公園觀賞，如今通過擴增實境(augmented reality)技術，該裝置將重新展現在公眾視野中；民眾只需下載應用程序，便能按照指令完成體驗，將從即日起至3月23日(周日)間開放給公眾體驗。

據悉，「The Gates」是已故藝術家克里斯多與珍妮-克勞德(Christo and Jeanne-Claude)的作品，兩人也曾是夫婦，以打造大規模的環境藝術、場域特定藝術而聞名；2005年，他們曾在中央公園打造多個掛滿飄揚橙色旗艦的藝術裝置，讓遊客可在裝置之間行走，盡管只開放了兩周，但吸引超過400萬人參觀、創造2.54億元的經濟活動。

而民眾如今可通過擴增實境技術，置身於當年的裝置之中，只需下載Bloomberg Connects應用程序，便會由一張地圖引導用戶完成體驗；用戶將從第五大道交72街開始行走，跟著地圖標識指路，然後透過手機看到當年風靡一時的「The Gates」裝置，甚至可以走進鏡頭內擺姿勢拍照和攝影。

Bloomberg Connects的代表哈丁(David Harding)解釋道，擴增實境在應用程序上需依賴多種藝術如全球定位系統(GPS)、視覺定位系統，以及與自然景觀本身的聯繫，設計起來相當複雜；不過成品也展現出驚人的細節之處，若現實中有微風，手機畫面的布料便會隨風搖曳，陰天時屏幕也會顯得陰暗。

克里斯多與珍妮-克勞德基金會的專案總監Vladimir Yavachev則表示，公共藝術體驗是自九一一恐襲事件後幫助紐約市獲得新生的方法，具有深刻的意義，當時藝術家們便希望通過裝置，與社會開啟一個重要的對話。

「The Gates」擴增實境體驗從即日起至3月23日(周日)間，開放給民眾體驗，民眾在前往中央公園時不妨也觀賞The Shed展覽。

紐約市2005年曾風靡一時的公共藝術裝置「The Gates」。(取自克里斯多與...
紐約市2005年曾風靡一時的公共藝術裝置「The Gates」。(取自克里斯多與珍妮-克勞德基金會官網)

中央公園 紐約市 九一一

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