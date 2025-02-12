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州議員集會 推亞太裔歷史課入公校 助力教育多元化與包容性

記者尤昱程╱紐約報導
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州參議員劉醇逸與州眾議員李榮恩11日在奧伯尼與學生、教育工作者和倡導者集會，推動在紐約州公校納入亞太裔(AANHPI)歷史課程。(劉醇逸辦公室提供)
州參議員劉醇逸與州眾議員李榮恩11日在奧伯尼與學生、教育工作者和倡導者集會，推動在紐約州公校納入亞太裔(AANHPI)歷史課程。(劉醇逸辦公室提供)

州參議員劉醇逸與州眾議員李榮恩(Grace Lee)11日在奧伯尼(Albany)與學生、教育工作者和倡導者集會，推動在紐約州公校納入亞太裔(AANHPI)歷史課程。他們強調，這項教育改革是促進社會理解與包容的重要一步，也為學生提供更全面的歷史教育。

此次集會聚焦州參議會第S3334號與州眾議會第A4638號提案，這兩項提案共同要求州教育廳制定亞太裔歷史課程，並檢視現有課程的資源分配及實施進展。

目的是將亞裔歷史納入公立學校教育體系，涵蓋亞裔美國人在社會發展中的角色與貢獻，幫助學生認識多元文化的重要性，同時對抗刻板印象與種族偏見。

劉醇逸表示，亞裔美國人的歷史長期以來被忽視甚至抹煞，這不僅導致教育內容的不完整，也助長了仇亞情緒的滋生。他說，「亞裔美國人歷史是美國歷史的重要組成部分。學校應教授這些內容，讓學生了解我們共同的歷史，並從根本上減少對亞裔的仇恨與偏見。」

李榮恩表示，將亞太裔歷史融入課程，不僅是為了尊重多元文化，也是為了幫助所有學生更全面地了解美國社會。她說，作為共同提案人，她將與劉醇逸及亞太裔聯盟(REACH Coalition)合作，推動提案在今年會期內獲得通過。

亞太裔聯盟(REACH Coalition)於2023年成立，成員包括150多名學生、家長、教育工作者，以及超過60個社區組織。聯盟致力於推動包容性教育，認為在課堂中教授亞裔歷史是對抗種族主義與仇恨犯罪的有效手段。

該聯盟呼籲紐約州議會迅速通過這項提案，為學生提供更完整的歷史教育，並推動教育系統的多元與包容。聯盟鼓勵學生與家長參與倡導活動，並通過當地組織或聯盟網站獲取更多資訊，加入推動包容性教育的行列。

亞裔 紐約州 眾議員

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