堵車費收費區行人增車流減 政策未削弱民眾前往曼哈頓意願

曼哈頓堵車費區域行人流量上升，圖為華埠農曆新年活動人潮。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 上月起向駕車駛入曼哈頓 60街以南地區的車輛徵收堵車費 ，不過這項政策卻未削弱市民與遊客前往曼哈頓工作、購物及娛樂的意願；據統計，堵車費收費區在1月的行人流量持續攀升，較2024年同期增加4.6%，收費區外的行人流量則僅增長1.6%。

根據紐約市經濟發展局(EDC)統計，上月有3600萬人次出現在收費區，較2024年同期增加4.6%。紐約大都會運輸署(Metropolitan Transportation Authority) 政策與對外事務副主任麥可森(Juliette Michaelson)表示，「最初擔心收費會讓人們卻步、導致人流減少的顧慮，目前似乎並未成真」。

自1月5日起，MTA針對在高峰時段駕車進入曼哈頓「中央商務區」的車輛收取9元費用。儘管該計畫獲得公共交通倡導者及環保團體的支持，但也遭到部分人士批評，包括總統川普(Donald Trump)。

批評者認為，堵車費可能可能阻礙疫情後紐約市的經濟復甦。然而，MTA官員預計，收費可為超過百年歷史的公共交通系統籌措到150億元的改造資金，同時也可望減輕交通壅堵與降低空氣汙染。

根據MTA資料，收費實施以來，駕車進入60街以南的車輛數量已出現下降。1月5日至1月31日期間，此區路段車流量減少了120萬輛次，約降幅7.5%，且通勤時間也有所改善，早晨經荷蘭隧道(Holland Tunnel)進出的平均行車時間縮短了48%。

然而，川普表示，將指示聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)對該計畫進行更多環境評估，或廢除聯邦、州與市府在去年11月簽署的相關收費協議。

近期民調卻顯示，堵車費正逐漸獲得公眾認同。根據「紐約市合作夥伴」組織(Partnership for New York City)委託市場調查機構「Morning Consult」於1月31日至2月3日進行的民調，約六成選民認為川普應允許堵車費收費計畫繼續推行。