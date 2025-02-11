州府設備禁用DeepSeek 防護資安風險

中國AI工具DeepSeek在紐約州遭禁。由於資安和外國官方審查觸手方面的疑慮，紐約州禁止一切政府公務電腦或電子設備下載和使用該款軟體。(蘋果應用商店App Store截圖)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)10日發布命令，禁止在所有州政府管理的電腦設備上下載和使用DeepSeek 人工智慧(AI )應用程式，理由是該程式被認為與外國政府的監控與審查之間存在關聯，且對其被用於收集用戶數據和竊取技術機密的潛在威脅存有疑慮。

最新的禁令是在2024年州府人工智慧技術應用指南(Acceptable Use of Artificial Intelligence Technologies)的基礎上增補的，該指南對於州政府部門使用AI技術提升工作效率的合理範圍、人工監督、隱私安全保護及風險評估等方面作出了詳細的要求。由於州府評估認為，最新出現的DeepSeek應用程式無法滿足指南對於安全性的要求，因此決定出台禁令。

DeepSeek是一家總部位於中國境內的AI公司，其隱私政策稱，所有用戶數據，包括個人信息，均會存儲在中國境內的服務器上，這意味著中國當局有權調閱任何美國用戶和政府的數據。而根據台灣智庫「中國傳媒研究計劃」(CMP)最新發布的研究結果，DeepSeek會在生成答案時，將中共官方的宣傳口徑包裝在看似中立的敘述中，以達到潛移默化地對用戶實現宣傳和引導的目的。

比如在被提問2008年四川地震中、因「豆腐渣工程」校舍大量倒塌而導致的兒童死亡情況時，DeepSeek就只展示官方宣傳口徑、壓制其他不同聲音。根據其展示的「思考」過程，也證實了DeepSeek確實在生成答案時將信息過濾、內容審查和有利於中共當局的輿論引導加入了其思考模型的參數中。

霍楚在聲明中表示，在DeepSeek問世後，有關該應用程式與外國政府監控和審查之間的聯繫受到關切，其被外國當局或機構利用來收集美國用戶數據、竊取技術機密的潛力也受到關注。紐約州會盡力打擊網路安全威脅，確保數據的隱私和安全，並防止由國家支持的審查制度入侵美國。紐約州2020年曾推出禁令，禁止在政府設備上使用同樣存有資安和審查疑慮的TikTok。

紐約是全美第二個在政府設備上禁用DeepSeek的州，德州於1月底推出了類似的禁令。此外，國防部、海軍及國家航太總署(NASA)等機構也已禁止在它們的設備或網路上使用DeepSeek。