布碌崙遊行槍擊案抓錯人 警道歉不撤指控

在布碌崙西印度群島日遊行槍擊案中， 警方稱抓錯一名15歲青少年。(警方提供)

紐約市警方因錯誤指控一名青少年去年在布碌崙 (布魯克林)的遊行中槍殺一名華裔而道歉。儘管警方知道犯了錯誤，但近五個月來一直沒有撤回這一虛假指控。

據美聯社報導，2月9日，市警總局在發給新聞媒體的一份聲明中稱，他們在社群媒體 上傳播一張布碌崙15歲少年李(Camden Lee)的照片，並「錯誤地聲稱，他因涉嫌去年9月西印度群島日遊行中的槍殺事件而被通緝」。市警總局一名發言人稱，應立即糾正錯誤陳述並表示道歉，同時繼續為槍擊 事件的受害者們尋求正義。

美聯社曾報道市警總局數月來一直拒絕撤回指控。即使警方悄悄刪除了在線指控並私下承認李不是殺人案嫌疑人之後，警方此前仍拒絕撤回指控，無視李家人的多次迫切懇求。即便是在更新後的聲明中，市警總局仍表示李曾是槍擊案的「受關注的人」(man of interest)，因為他「在事件發生前、期間、和之後都在現場」，而且該案仍未告破。

李的律師斯特克羅(Wylie Stecklow)說，即使在道歉中，警方也給他抹上了罪責的陰影，以掩蓋他們的錯誤。

李是高中二年級學生，他說事發當天他和隊友在橄欖球訓練結束後參加了勞動節的遊行慶祝活動。他們到達幾分鐘後，沿途就響起了槍聲，25歲的華裔男子陳(Denzel Chan)被殺，包括李的隊友在內共有四人受傷。槍擊事件發生近三周後，警方在X平台和Instagram上貼了一張李的照片，指控他犯有殺人罪。

李的律師稱，李在最初的社群媒體消息發布幾天後就去見了兇殺案的警探，並被告知他不是殺人案的嫌疑人，但仍因目擊這一槍擊案接受問訊。