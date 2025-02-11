我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭母子被封號後 抖音副總裁：歡迎認真做產品的商家

「玩命關頭」男星驟逝 心臟病發愛子證實：已在天堂　

華人家長會 親子動手做燈籠 體驗中華傳統習俗

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國會眾議員孟昭文表示，以前許多華人的美國夢之一，便是能在農曆春節放假，如今這一願望終於實現。(記者高雲兒╱攝影)
美國國會眾議員孟昭文表示，以前許多華人的美國夢之一，便是能在農曆春節放假，如今這一願望終於實現。(記者高雲兒╱攝影)

為了讓海外華人學子更深入了解元宵節的由來與傳統文化，華人家長會日前在法拉盛圖書館樓下會議室舉辦「親子動手做燈籠」活動，並邀請公立學校第24、120、244小學聯合參與。本次活動吸引了眾多家庭積極參與，讓孩子們親身體驗中華傳統習俗，促進親子間的互動與文化交流。

活動當天，學校特別安排專區，讓家長與學生共同製作燈籠。在專業指導老師的帶領下，孩子們使用紅色紙材創作各種不同形狀的燈籠，完成後可將作品帶回家，營造元宵佳節的喜慶氛圍。

現場氣氛熱烈，許多家長與孩子們一起動手製作燈籠，並分享彼此的創作心得。(記者高雲...
現場氣氛熱烈，許多家長與孩子們一起動手製作燈籠，並分享彼此的創作心得。(記者高雲兒╱攝影)

現場氣氛熱烈，許多家長與孩子們一起動手製作燈籠，並分享彼此的創作心得。公立學校第120小學家長李女士表示，她的孩子平時對中華文化接觸較少，這次活動讓他對元宵節有了更多的認識，也增進了親子間的互動。另一位參與活動的王先生則說，他希望未來能有更多類似的親子活動，讓孩子們在遊戲與手作中學習文化。

華人家長會創辦人朱寶玲與主席黃德望表示，親子燈籠製作活動已連續舉辦多年，深受社區家長與學生的喜愛。朱寶玲說：「華人家長平時十分忙碌，也難得有這個機會讓他們陪伴孩子，共同感受中華文化的魅力。」她希望透過這樣的活動，讓更多來自不同族裔的孩子接觸多元文化，深入了解中華傳統習俗。

在專業指導老師的帶領下，孩子們使用紅色紙材創作各種不同形狀的燈籠。(記者高雲兒╱...
在專業指導老師的帶領下，孩子們使用紅色紙材創作各種不同形狀的燈籠。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛圖書館館長曾陽表示，這項活動已連續第八年舉辦，每年都廣受歡迎。此外，圖書館也在一樓兒童室和三樓安排象棋與賓果遊戲，讓等候的家庭能夠同樣享受歡樂時光。

本次活動獲得多位民選官員及社區領袖的支持。國會眾議員孟昭文表示，以前許多華人的美國夢之一，便是能在農曆春節放假，如今這一願望終於實現，這也是社區團結努力的成果。

為了讓海外華人學子更深入了解元宵節的由來與傳統文化，華人家長會於8日下午在法拉盛...
為了讓海外華人學子更深入了解元宵節的由來與傳統文化，華人家長會於8日下午在法拉盛圖書館樓下會議室成功舉辦「親子動手做燈籠」活動。(記者高雲兒╱攝影)

市議員黃敏儀、市主計長蘭德辦公室亞裔社區聯繫人朱蕾、皇后區公共圖書館總裁兼首席執行官Dennis Walcott、圖書館副館長邱辛曄等嘉賓均親臨現場。

朱寶玲說，她希望透過這樣的活動，讓更多來自不同族裔的孩子接觸多元文化，深入了解中...
朱寶玲說，她希望透過這樣的活動，讓更多來自不同族裔的孩子接觸多元文化，深入了解中華傳統習俗。(記者高雲兒╱攝影)

華人 圖書館 親子

上一則

賓州金鋒大賭場爆竹鑼鼓迎蛇年祥獅獻瑞添福氣 財神駕到財源廣

下一則

市長投書／創造一流就業環境 讓工薪階層留住血汗錢
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

因車資起爭執 法拉盛乘客槍擊司機

因車資起爭執 法拉盛乘客槍擊司機
法拉盛華商會基金籌募年會 14日舉行

法拉盛華商會基金籌募年會 14日舉行
伊朗畫家法拉盛展「療癒繪畫」 華人喜愛

伊朗畫家法拉盛展「療癒繪畫」 華人喜愛
法拉盛元宵節匯演 傳統歌舞登揚

法拉盛元宵節匯演 傳統歌舞登揚

熱門新聞

根據統計，20年來在紐約有25萬人背負遞解令，中國公民占第二高，有2.8萬人。（路透）

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

2025-02-04 07:40
57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)

慎入…紐約法拉盛美容師為顧客打三無產品 爛脖照驚悚

2025-02-06 12:01
川普上任後大規模的遣返有犯罪紀錄的無證客，受到紐約州民的支持。圖為示意圖。(本報檔案照)

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

2025-02-03 20:30
據統計，移民局於上周在紐約市及周邊地區逮捕並拘留約100名非法移民，圖為1月28日ICE突襲紐約。(取自DEA紐約辦公室)

聯邦首次大規模執法 紐約一周100非法移民被拘留

2025-02-07 07:40
精奧公司公然宣傳自己「高超」的包裝技巧，使大量芬太尼前體物質成功混過海關，進入墨西哥的製毒實驗室和美國境內。(檢方提供)

走私芬太尼原料 中國生技公司2高管紐約獲罪

2025-02-06 07:50
市主計長蘭德近日宣布推出一項全新數據追蹤工具，揭示市府各機構與社會服務單位對聯邦資金的依賴情況。(取自市主計長辦公室)

川普凍聯邦資金 紐約社福恐斷炊

2025-02-09 06:48

超人氣

更多 >
不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟
2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則