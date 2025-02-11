華人家長會 親子動手做燈籠 體驗中華傳統習俗

美國國會眾議員孟昭文表示，以前許多華人的美國夢之一，便是能在農曆春節放假，如今這一願望終於實現。(記者高雲兒╱攝影)

為了讓海外華人 學子更深入了解元宵節的由來與傳統文化，華人家長會日前在法拉盛圖書館 樓下會議室舉辦「親子 動手做燈籠」活動，並邀請公立學校第24、120、244小學聯合參與。本次活動吸引了眾多家庭積極參與，讓孩子們親身體驗中華傳統習俗，促進親子間的互動與文化交流。

活動當天，學校特別安排專區，讓家長與學生共同製作燈籠。在專業指導老師的帶領下，孩子們使用紅色紙材創作各種不同形狀的燈籠，完成後可將作品帶回家，營造元宵佳節的喜慶氛圍。

現場氣氛熱烈，許多家長與孩子們一起動手製作燈籠，並分享彼此的創作心得。(記者高雲兒╱攝影)

現場氣氛熱烈，許多家長與孩子們一起動手製作燈籠，並分享彼此的創作心得。公立學校第120小學家長李女士表示，她的孩子平時對中華文化接觸較少，這次活動讓他對元宵節有了更多的認識，也增進了親子間的互動。另一位參與活動的王先生則說，他希望未來能有更多類似的親子活動，讓孩子們在遊戲與手作中學習文化。

華人家長會創辦人朱寶玲與主席黃德望表示，親子燈籠製作活動已連續舉辦多年，深受社區家長與學生的喜愛。朱寶玲說：「華人家長平時十分忙碌，也難得有這個機會讓他們陪伴孩子，共同感受中華文化的魅力。」她希望透過這樣的活動，讓更多來自不同族裔的孩子接觸多元文化，深入了解中華傳統習俗。

在專業指導老師的帶領下，孩子們使用紅色紙材創作各種不同形狀的燈籠。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛圖書館館長曾陽表示，這項活動已連續第八年舉辦，每年都廣受歡迎。此外，圖書館也在一樓兒童室和三樓安排象棋與賓果遊戲，讓等候的家庭能夠同樣享受歡樂時光。

本次活動獲得多位民選官員及社區領袖的支持。國會眾議員孟昭文表示，以前許多華人的美國夢之一，便是能在農曆春節放假，如今這一願望終於實現，這也是社區團結努力的成果。

為了讓海外華人學子更深入了解元宵節的由來與傳統文化，華人家長會於8日下午在法拉盛圖書館樓下會議室成功舉辦「親子動手做燈籠」活動。(記者高雲兒╱攝影)