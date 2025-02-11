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美國亞裔房地產協會 舉辦新年晚會暨新會長就任

記者馬璿╱紐約報導
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美國亞裔房地產協會布碌崙分會於布碌崙(布魯克林)班森賀富臨門宴會廳舉行農曆新年晚會暨新會長就任會。(記者馬璿╱攝影)
美國亞裔房地產協會布碌崙分會於布碌崙(布魯克林)班森賀富臨門宴會廳舉行農曆新年晚會暨新會長就任會。(記者馬璿╱攝影)

美國亞裔房地產協會布碌崙分會(Asian Real Estate Association of America, AREAA)近日於布碌崙(布魯克林)班森賀富臨門宴會廳舉行農曆新年晚會暨新會長就任會，多位民選官員與其代表皆出席。

非營利貿易組織AREAA於2003年成立，透過建立全國房地產專業社群，推動亞裔美國人及太平洋島民社區房屋擁有權力。布碌崙分會會長方旭巍(Michael Fong)於晚會感謝過去一年協會成員與董事的協助，共同立下創舉並舉辦多場活動。在新董事就任之際，他期許2025年能與社區建立更強的連結，展現社群間的團結。方旭巍也宣布2025年將由前副會長楊嘉琳(Queeny Duong)接任會長，周錦(Jean Zhou)擔任副會長，進一步擴展分會的教育計畫並倡導可負擔住房與公平貸款政策。

2024年AREAA除推動公平住房政策外，也與其他民權組織提起訴訟，指控佛羅里達州SB264法案禁止非美國國籍或綠卡持有的中國公民在「敏感區域」置產一法條，違反禁止基於歧視國籍的聯邦公平住房法。目前美國第11巡迴上訴法院已暫時阻止該法案，但法律程序仍在進行中。

活動也邀請眾多民選官員與社區領袖，州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、布碌崙區長雷諾索(Antonuo Reynoso)及布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)皆派代表出席。

布碌崙 亞裔 眾議員

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