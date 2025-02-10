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皇后區地鐵隨機攻擊 男臉遭鈍器擊中

記者尤昱程／紐約報導
警方公布嫌犯照片，呼籲大眾提供線索。(市警提供)
警方公布嫌犯照片，呼籲大眾提供線索。(市警提供)

皇后區日前發生一起地鐵隨機攻擊事件，一名26歲乘客在毫無預警下被陌生男子以金屬物品擊中面部，所幸未受重傷。案件發生於F線地鐵，正值紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)宣布投入1億5400萬元加派夜間警力之背景下。目前警方已調取監控畫面，呼籲民眾提供線索。

根據警方報吿，這起攻擊案發生在5日凌晨12時05分左右，地點是開往牙買加方向的F線地鐵列車上。受害者表示，事發時，嫌犯突然衝向他，並用金屬物品擊中他的面部，而兩人之間並無任何交流或衝突。

受害者隨後在列車抵達森林小丘(Forest Hills)的67大道車站後下車，而嫌犯則繼續搭乘列車離開現場。警方表示，受害者被送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)治療，傷勢穩定，無生命危險。

警方日前公布該嫌疑人的監視影像，呼籲公眾提供線索。影像顯示，嫌犯是一名留有鬍鬚、頭髮稀疏的男子，案發時身穿黑色運動褲、黑色外套，內搭鮮紅色上衣，並攜帶一個大型行李袋。

這起襲擊事件發生於市警局(NYPD)近期加強地鐵巡邏的背景下，特別是在深夜時段。州長霍楚(Kathy Hochul)上月在州情咨文中宣布，將投入1億5400萬元，在未來六個內確保每晚9時至翌日凌晨5時的每列地鐵上都有警力駐守，以減少犯罪並提升乘客安全感。

然而，增派警力的成效尚未明朗。根據警方統計，1月最後一周地鐵襲擊案件相比去年同期增加了83%。但自今年年初以來，整體襲擊案件數量已較去年同期下降15%。

知情民眾民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

地鐵 霍楚 紐約州

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