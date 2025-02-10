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布碌崙元宵花車 8大道大遊行

記者胡聲橋╱紐約報導
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第二屆布碌崙元宵花車大遊行在8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
第二屆布碌崙元宵花車大遊行在8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

由美國亞裔社團聯合總會(亞總會)主辦的第二屆布碌崙(布魯克林)慶元宵花車大遊行9日在布碌崙8大道華社舉行。眾多民選官員、華社代表等各界人士出席，共慶蛇年元宵節

元宵花車大遊行2024年首次舉辦後，獲得各界讚譽，第二屆活動由美華總商會、美國香港總商會、布碌崙亞裔民安隊、以及美國中餐聯盟(紐約)聯合主辦，吸引更多參與者。

當天中午，主辦方在8大道交60街的的主舞台舉辦開幕儀式。花車大遊行於下午1時，從8大道交60街出發，多輛花車、眾多僑團、表演隊伍、協辦單位、以及贊助商等組成的各種遊行方陣參與，各族裔民眾紛紛駐足觀看。

亞總會會長、大會主席陳善莊致謝出席活動的民選官員等各界人士，並向民眾送上節日祝福。他說，元宵節的歷史源遠流長，希望通過這次活動，讓美國主流和在美國出生的華人共享中華文化的魅力，促進美中兩國的友誼。

紐約州國會參議員舒默(Chuck Schumer)表示，他愛華裔社區，華社對美國也至關重要。華人守法，重視教育，希望社區安全，華裔的孩子今後將在各行各業發揮重要作用。他支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，將努力維持華社的權益。

中國駐紐約總領館總領事陳立表示，他很高興在8大道一起慶祝元宵節。元宵節是團圓的節日，他向各界人士致以元宵節和新春佳節的祝福，並祝願美中關係的未來更美好。

中國駐紐約總領館副總領事馬蕭蕭、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡和馬泰(Christopher Marte)等出席。

第二屆布碌崙元宵花車大遊行在8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
第二屆布碌崙元宵花車大遊行在8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
第二屆布碌崙元宵花車大遊行在8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
第二屆布碌崙元宵花車大遊行在8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
第二屆布碌崙元宵花車大遊行在8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
第二屆布碌崙元宵花車大遊行在8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

元宵節 8大道 布碌崙

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