因車資起爭執 法拉盛乘客槍擊司機

兇嫌因車資多寡與司機起了爭執，並於下車後朝車輛方向開了一槍。(市警局提供)

皇后區法拉盛 日前發生一起因車資爭執引發的槍擊事件，一名專車司機遭乘客開槍射擊，所幸未造成人員傷亡。警方已公開嫌犯影像，並懸賞3500元徵集線索。

根據市警109分局報告，該案件發生於3日早晨，地點位於大學點 大道(College Point Blvd.)40-28號，天景(Skyview)購物中心附近。一名63歲專車司機在送乘客到達目的地後，因車資金額問題與乘客發生爭執。嫌犯在下車後開始逃跑，但隨即拔槍向車輛方向開了一槍。子彈擊中地面，所幸未傷及司機，也未造成財物損壞。

警方日前發布了監控錄像及嫌犯照片，畫面顯示，嫌犯為一名膚色偏白、黑髮的男子，他最後一次被看見時，身穿深色冬季外套，內搭黑色連帽衫，黑色長褲，腳穿白色運動鞋。

為協助偵破案件，警方懸賞高達3500元，鼓勵知情者提供線索。知情民眾民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。