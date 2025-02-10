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法拉盛華商會基金籌募年會 14日舉行

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約法拉盛華人(工商)促進會宣布，將於14日(周五)晚間，在皇后區「Terrace On The Park」宴會廳舉辦第43周年基金籌募餐會。(記者高雲兒╱攝影)
紐約法拉盛華人(工商)促進會宣布，將於14日(周五)晚間，在皇后區「Terrace On The Park」宴會廳舉辦第43周年基金籌募餐會。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛華人(工商)促進會宣布，將於14日(周五)晚間，在皇后區「Terrace On The Park」宴會廳舉辦第43周年基金籌募餐會，預計將有逾千嘉賓出席。

華商會理事長王耀明表示，餐會與法拉盛新年遊行並列為年度重要活動，屆時，政要、社區領袖及各界人士將齊聚一堂，共同支持華商會發展。他提到，自己連任兩屆理事長，今年將卸任，特別感謝社區和會員長期以來的支持。

首席顧問杜彼得表示，今年的年會將特別表彰聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)與紐約市警109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)，以表彰他們對社區的貢獻。

近期，法拉盛華商會剛舉辦北美最大規模的農曆新年大遊行，參與團體和花車數量創歷史新高，吸引大批民眾湧上街頭，場面盛大。當日，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、聯邦參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、州總檢察長詹樂霞(Letitia James)、國會議員孟昭文、市主計長蘭德(Brad Lander)及多位州、市官員到場向民眾拜年，現場洋溢濃厚節慶氛圍。

杜彼得表示，遊行結束後，社區各界對活動組織井然有序、隊伍壯觀讚譽有加，充分展現華人社區的凝聚力與影響力。

華商會年會暨基金籌募餐會定於14日(周五)晚6時30分至11時，在可樂娜111街52-11號的Terrace on the Park舉辦，著正裝為宜，詳情可致電(718)353-2320。

法拉盛 華人 紐約市

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