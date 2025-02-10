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紀念首個台山日 華社辦「沉默的道釘」圖片展和九人制排球賽

記者胡聲橋╱紐約報導
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布碌崙華社舉辦九人制排球賽和「沉默的道釘」圖片展，紀念首個台山日。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙華社舉辦九人制排球賽和「沉默的道釘」圖片展，紀念首個台山日。(記者胡聲橋╱攝影)

為了紀念12日首個台山日，布碌崙(布魯克林)台山社團9日在羅斯福高中(FDR High School)舉辦了「沉默的道釘：尋找鐵路華工的足跡」圖片展，展示了華工160多年前到美國修鐵路的艱辛歷史。與此同時，布碌崙華社還在羅斯福高中和新越卓高中(New Utrecht High School)舉辦了一次九人制排球賽，慶祝首個台山日。

據悉，歷史上第一條橫跨美洲大陸的鐵路太平洋鐵路1863年動工，1869年建成，來自中國廣東省1萬2000多名勞工開山鑿道，穿越荒漠，用汗水和鮮血為太平洋鐵路做出了難以磨滅的貢獻。此次「沉默的道釘」圖片展則展出了49個圖版和60多張珍貴的歷史照片。

主辦方美國紐約廣府人總會會長羅少領介紹，因為當時不少華工沒有登記在冊，參與建設的華工人數估計高達1萬6000人甚至更多。華工修築的也是太平洋鐵路中猶他州那段最艱難的路段，「每一根枕木下都有華工的尸骨。」

羅少領說，自己的祖輩當年從台山到美國修鐵路，到他已是第五代。正是這一家族的歷史促使他將圖片展納入了首個台山日的紀念活動。他感謝鐵路華工後裔協會到四處收集歷史圖片，也感謝紐約市華社，尤其是眾多台山社團的協助。

許多年來，華工修鐵路這段歷史很少為美國公眾知曉，正因如此，鐵路華工後裔協會等機構正大力向美國社會推廣。羅少領說，他上周訪問州議會時，向有關部門提出在州議會辦「沉默的道釘」圖片展的請求，得到肯定的答復，希望能在5月去州府辦展。羅少領透露，有的華人組織還希望為死難的鐵路華工討個公道，目的是為了讓更多人知道鐵路華工的血淚史，他們還希望這段歷史納入美國的教科書。

紀念首個台山日九人制排球比賽9日同時在羅斯福高中舉行。據主辦方紐約華人文娛體育總會(華體會)會長趙立衍說，當年正是台山人把排球這項運動傳到了中國，中國排球運動興盛之後，又是移民美國的台山人發揚光大了美國華社的排球運動。台山被譽為排球之鄉，排球歷來是台山人最喜歡的體育運動。趙立衍介紹，這次比賽共分老年組、中年組和青年組三個組別進行，比賽地點除了羅斯福高中，還有新越卓高中(New Utrecht High School)。

布碌崙 華人 紐約市

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