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PATH霍博肯站關閉 25日再開放 影響2萬通勤者

記者范航瑜／紐約報導
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霍博肯PATH車站(Hoboken PATH Station)即日起全面關閉。(取自PATH官方X平台帳號@PATHTrain)
霍博肯PATH車站(Hoboken PATH Station)即日起全面關閉。(取自PATH官方X平台帳號@PATHTrain)

因展開軌道與車站整修工程，霍博肯PATH車站(Hoboken PATH Station)日前全面關閉，預計2月25日(周二)凌晨時點重新開放。紐新航港局(PANYNJ)估計將影響約2萬名通勤者，但表示相較在全年的周末減少班次，集中施工更能有效縮短工程時間。

這項耗資4億3000萬元的系統升級計畫，將針對兩條進站隧道維修，改善已有117年歷史的軌道系統。工程內容包括修復4500呎軌道、更新月台設施與列車設備。霍博肯車站自2012年珊迪颶風(Superstorm Sandy)侵襲後便亟待修復，部分工程需求可追溯至當年災損。

航港局執行長科頓(Rick Cotton)表示，全面關閉雖帶來不便，但能避免未來數年間歇性施工造成的長期影響。而當局之所以在2月施工，因該月為全年通勤量最低時段。

為減少影響，PATH也將提供24小時免費接駁巴士，往返霍博肯與新港市(Newport)等地，班次依平日及周末需求調整為5至15分鐘一班。乘客可從上述兩站轉乘PATH列車，前往曼哈頓世貿中心站(World Trade Center Station)。同時，替代交通服務將全面啟動。霍博肯公車總站(Hoboken Bus Terminal)及多處路口增設臨時上車點，輕軌系統於平日尖峰時段增班，渡輪服務同步擴大。

然而，此次封站時機緊接PATh票價調漲，以及堵車費議題，引發部分通勤者不滿。家住新澤西、在曼哈頓上班的徐先生通常會乘坐火車進城，但直接進紐約的火車經常出故障，出故障時部分火車會改進霍博肯站，讓乘客免費坐PATH進城，「這樣本來不會太耽誤事。但現在霍博肯path關站，假如哪天林肯隧道再出故障，不知道還要怎麼進城。」

不過，也有華人通勤者認為影響有限。張先生表示，對於不少住在澤西城(Jersey Ctiy)的居民來說，霍博肯雖為重要換乘站，但關閉後未必是壞事，「每次從曼哈頓33街回來，列車都要在霍博肯停很久，反而耽誤時間。關閉的這一個月，我們回家其實會更快。」

PATH 曼哈頓 堵車費

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