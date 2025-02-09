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伊朗畫家法拉盛展「療癒繪畫」 華人喜愛

記者高雲兒╱紐約報導
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薩拉表示，希望通過這些畫作，為正在經歷苦難的人帶來快樂與力量，幫助他們在困境中找到希望。(記者高雲兒╱攝影)
薩拉表示，希望通過這些畫作，為正在經歷苦難的人帶來快樂與力量，幫助他們在困境中找到希望。(記者高雲兒╱攝影)

「異想天開——藝術與療癒繪畫展」日前在法拉盛角聲福音廣場(Herald Gospel Plaza)二樓舉行開幕式，吸引藝術愛好者、社區居民及各界人士參與。展覽將持續至2月28日(周五)，民眾可免費參觀。

本次展覽的藝術家薩拉(Sara Aby)來自伊朗，移民美國15年，並取得工程博士學位。然而，一場突如其來的中風影響了她的身體機能，使她的生活產生重大變化。

在生病最嚴重時，她甚至無法下床，心情苦悶時，她通過繪畫來振作精神，逐漸找回內心的力量。她的作品以不同神話中的怪物為主題，這些形象色彩鮮豔，富有想像力，並呈現出快樂與自由的氛圍。薩拉表示，希望通過這些畫作，為正在經歷苦難的人帶來快樂與力量，幫助他們在困境中找到希望。

藝術總監郝青松認為，藝術能夠激發人們的創造力，即便在現代社會中，這種能力常因生活與工作壓力而被忽略，然而在遭遇突發變故時，創造力可能以不同方式被重新喚起。他說，薩拉的創作過程正是一個例證，她透過藝術尋找表達的方式，從中獲得心靈上的療癒，隨著創作的深入，她的作品逐漸形成獨特的風格，以自由生長的卡通人物與活潑的構圖展現無拘無束的想像力。

開幕式現場，觀眾欣賞了薩拉的畫作，並與藝術家交流創作理念。許多華人表示，作品中的色彩與線條富有感染力，帶來不同的視覺感受與情感共鳴。展覽透過個人經歷與藝術的結合，引發觀眾對於藝術、康復與創造力的思考。

展覽將持續至28日(周五)，每周一至周六開放，展出地點位於法拉盛角聲福音廣場，地址為緬街42-35號，歡迎民眾前往參觀。

「異想天開——藝術與療癒繪畫展」日前在法拉盛角聲福音廣場二樓舉行開幕式。(記者高...
「異想天開——藝術與療癒繪畫展」日前在法拉盛角聲福音廣場二樓舉行開幕式。(記者高雲兒╱攝影)
開幕式現場，觀眾欣賞了薩拉的畫作，並與藝術家交流創作理念。(記者高雲兒╱攝影)
開幕式現場，觀眾欣賞了薩拉的畫作，並與藝術家交流創作理念。(記者高雲兒╱攝影)
本次展覽的藝術家薩拉，來自伊朗。(記者高雲兒╱攝影)
本次展覽的藝術家薩拉，來自伊朗。(記者高雲兒╱攝影)

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