NYC免費報稅計畫 助完整退稅抵稅
市長亞當斯(Eric Adams)與市消費者和勞工保護局(DCWP)局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)近期宣布，報稅季正式展開，鼓勵符合條件的紐約市民透過「NYC免費報稅計畫」(NYC Free Tax Prep)申報所得稅，確保獲得完整退稅，及各類稅收抵免。
市府提醒，今年擴大版的「所得稅抵免」(Earned Income Tax Credit，EITC)將持續為低收入家庭帶來額外紓困。去年報稅季，該計畫在亞當斯推動下獲得了20年來首次增額；符合資格的居民包括家庭年收入不超過9萬3000元，或個人/無受扶養配偶年收入不超過6萬5000元的居民，據統計，該計畫去年協助提交了超過10萬1000份報稅申請，節省3300萬元報稅費用。
紐約市「NYC免費報稅計畫」提供多種申報方式，包括線下服務、文件投遞代辦、線上報稅及輔助自助報稅。符合條件的居民可撥打311或訪問DCWP網站nyc.gov/taxprep，查詢適合自己的報稅方式，並獲取報稅服務站點地址及所須文件清單。
此外，州府也鼓勵民眾使用「IRS直接申報」(Direct File)計畫，以簡化報稅流程並節省費用。該計畫由州長霍楚(Kathy Hochul)與國稅局(IRS)合作推出，允許納稅人免費在線申報聯邦與州稅，平均可為每位納稅人節省約260元的報稅費用。
「透過『NYC免費報稅計畫』，我們確保每一分錢都回到工薪階層紐約客手中」，亞當斯表示，報稅手續繁瑣，因此其鼓勵民眾善用這些免費資源，「『就業周』不只是幫助紐約客找到工作，更要確保他們能保留更多收入，建立穩定的經濟基礎。請準時報稅、利用市府免費服務，拿回應得的退稅。」
聯邦國稅局(IRS)自1月27日起授理報稅，截止日期為4月15日(周二)。國稅局預估，今年報稅季將收到超過1億4000份個人所得稅申報書，其中近四成的申報人依賴退稅維持收支平衡。
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