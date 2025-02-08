NYC免費報稅計畫 助完整退稅抵稅

市長亞當斯與市消費者和勞工保護局局長馬玉伽鼓勵符合條件的紐約市民，透過「NYC免費報稅計畫」申報所得稅。(美聯社)

市長亞當斯 (Eric Adams)與市消費者和勞工保護局(DCWP)局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)近期宣布，報稅 季正式展開，鼓勵符合條件的紐約市民透過「NYC免費報稅計畫」(NYC Free Tax Prep)申報所得稅，確保獲得完整退稅 ，及各類稅收抵免。

市府提醒，今年擴大版的「所得稅抵免」(Earned Income Tax Credit，EITC)將持續為低收入家庭帶來額外紓困。去年報稅季，該計畫在亞當斯推動下獲得了20年來首次增額；符合資格的居民包括家庭年收入不超過9萬3000元，或個人/無受扶養配偶年收入不超過6萬5000元的居民，據統計，該計畫去年協助提交了超過10萬1000份報稅申請，節省3300萬元報稅費用。

紐約市「NYC免費報稅計畫」提供多種申報方式，包括線下服務、文件投遞代辦、線上報稅及輔助自助報稅。符合條件的居民可撥打311或訪問DCWP網站nyc.gov/taxprep，查詢適合自己的報稅方式，並獲取報稅服務站點地址及所須文件清單。

此外，州府也鼓勵民眾使用「IRS直接申報」(Direct File)計畫，以簡化報稅流程並節省費用。該計畫由州長霍楚(Kathy Hochul)與國稅局(IRS)合作推出，允許納稅人免費在線申報聯邦與州稅，平均可為每位納稅人節省約260元的報稅費用。

「透過『NYC免費報稅計畫』，我們確保每一分錢都回到工薪階層紐約客手中」，亞當斯表示，報稅手續繁瑣，因此其鼓勵民眾善用這些免費資源，「『就業周』不只是幫助紐約客找到工作，更要確保他們能保留更多收入，建立穩定的經濟基礎。請準時報稅、利用市府免費服務，拿回應得的退稅。」

聯邦國稅局(IRS)自1月27日起授理報稅，截止日期為4月15日(周二)。國稅局預估，今年報稅季將收到超過1億4000份個人所得稅申報書，其中近四成的申報人依賴退稅維持收支平衡。