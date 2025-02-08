房產稅減免和租金豁免 皇后區連辦三場說明會

紐約州參議員劉醇逸將攜手市府及州府官員舉辦免費說明會，幫助東北皇后區的房主和租戶申請房產稅減免與租金豁免。(劉醇逸辦公室提供)

紐約州參議員劉醇逸將攜手市府及州府官員舉辦免費說明會，幫助東北皇后區 的房主和租戶申請房產稅減免與租金 豁免。本次活動將與紐約市 財政局合作，協助居民申請稅務減免並對年度「房產估值通知」(Notice of Property Value)提出申訴。

劉醇逸表示，生活成本上升使紐約市民面臨更大經濟壓力，這些減免計畫有效降低稅務與住房成本。說明會將介紹基本與高級STAR計畫、老年與殘疾人房主減稅計畫、退伍軍人房產稅減免計畫，以及租金凍結計畫(SCRIE/DRIE)，協助符合條件的居民申請相關優惠。

本次說明會將與多位州眾議員和市議員合作舉辦，活動日期與地點如下，2月10日(周一)晚4時30分到7時30分在新鮮草原猶太中心(Hillcrest Jewish Center)，地址為聯合大道(Union Turnpike)183-02號；2月28日(周五)下午1時至4時在貝賽韓裔社區服務中心(Korean Community Services Center)，地址為32大道203-05號；3月10日(周一)晚4時至7時在皇后區公共圖書館法拉盛分館，地址為緬街41-17號。

更多信息請發送電子郵件至[email protected]，或致電(718)765-6675。