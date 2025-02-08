我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

房產稅減免和租金豁免 皇后區連辦三場說明會

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州參議員劉醇逸將攜手市府及州府官員舉辦免費說明會，幫助東北皇后區的房主和租戶申請房產稅減免與租金豁免。(劉醇逸辦公室提供)
紐約州參議員劉醇逸將攜手市府及州府官員舉辦免費說明會，幫助東北皇后區的房主和租戶申請房產稅減免與租金豁免。(劉醇逸辦公室提供)

紐約州參議員劉醇逸將攜手市府及州府官員舉辦免費說明會，幫助東北皇后區的房主和租戶申請房產稅減免與租金豁免。本次活動將與紐約市財政局合作，協助居民申請稅務減免並對年度「房產估值通知」(Notice of Property Value)提出申訴。

劉醇逸表示，生活成本上升使紐約市民面臨更大經濟壓力，這些減免計畫有效降低稅務與住房成本。說明會將介紹基本與高級STAR計畫、老年與殘疾人房主減稅計畫、退伍軍人房產稅減免計畫，以及租金凍結計畫(SCRIE/DRIE)，協助符合條件的居民申請相關優惠。

本次說明會將與多位州眾議員和市議員合作舉辦，活動日期與地點如下，2月10日(周一)晚4時30分到7時30分在新鮮草原猶太中心(Hillcrest Jewish Center)，地址為聯合大道(Union Turnpike)183-02號；2月28日(周五)下午1時至4時在貝賽韓裔社區服務中心(Korean Community Services Center)，地址為32大道203-05號；3月10日(周一)晚4時至7時在皇后區公共圖書館法拉盛分館，地址為緬街41-17號。

更多信息請發送電子郵件至[email protected]，或致電(718)765-6675。

租金 紐約市 皇后區

上一則

紐約客談／疫情兇猛 禽流感疫苗還要等多久

下一則

NYC免費報稅計畫 助完整退稅抵稅
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華人家長會辦燈籠節 促親子交流

華人家長會辦燈籠節 促親子交流
高院慶農曆新年 司法體系亞裔抬頭 法官萬泰妮鼓勵年輕人投入

高院慶農曆新年 司法體系亞裔抬頭 法官萬泰妮鼓勵年輕人投入
州議會重提： 亞太裔歷史納公校課程

州議會重提： 亞太裔歷史納公校課程
皇后區小學生籲改善校園周邊交通 議員支持

皇后區小學生籲改善校園周邊交通 議員支持

熱門新聞

根據統計，20年來在紐約有25萬人背負遞解令，中國公民占第二高，有2.8萬人。（路透）

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

2025-02-04 07:40
57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)

慎入…紐約法拉盛美容師為顧客打三無產品 爛脖照驚悚

2025-02-06 12:01
「金門食品公司」的經理陳希表示，近年來，對中國進口商品的關稅一直增加，「老實說，我們已經習慣了」。(記者曹馨元╱攝影)

川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化

2025-02-03 06:50
川普上任後大規模的遣返有犯罪紀錄的無證客，受到紐約州民的支持。圖為示意圖。(本報檔案照)

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

2025-02-03 20:30
18 India Street Apartments。取自NYC Housing Connect

紐約「平價住屋樂透」水濱公寓月租僅需1500元

2025-01-31 14:14
據統計，移民局於上周在紐約市及周邊地區逮捕並拘留約100名非法移民，圖為1月28日ICE突襲紐約。(取自DEA紐約辦公室)

聯邦首次大規模執法 紐約一周100非法移民被拘留

2025-02-07 07:40

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿