布碌崙元宵花車大遊行 9日登場

第二屆布碌崙慶元宵花車大遊行9日在8大道舉辦。(記者胡聲橋／攝影)

由美國亞裔 社團聯合總會(亞總會)主辦的第二屆布碌崙 (布魯克林)慶元宵花車大遊行將於9日在布碌崙8大道 華社舉行。大遊行籌備委員會呼籲各界人士踴躍參加，共慶佳節。

亞總會2024年主辦的首屆布碌崙慶元宵花車大遊行反響熱烈，第二屆花車大遊行則由美華總商會、美國香港總商會、布碌崙亞裔民安隊、以及美國中餐聯盟(紐約)聯合主辦，規模更大。

亞總會會長陳善莊表示，希望每年通過盛大遊行，讓在美國出生的華裔後代能把中華文化傳承下去，也讓美國主流社會能更好地了解中華文化，促進美中兩國人民的友誼。

亞總會執行會長姜書棟介紹，花車大遊行主舞台設在8大道交60街和61街之間，主舞台為一輛30呎的大卡車。大遊行定於9日上午11時舉行開幕式。各界嘉賓將在開幕式上致辭，向民眾致以新春祝福。

在中午12時30分，遊行將正式開始。此次花車大遊行也將首次安排三輛LED大卡車，向民眾播放社區領袖們的新年問候。花車大遊行還將為民眾帶來京劇變臉、舞龍舞獅、剪紙花燈、猜燈謎、以及接財神等活動。大遊行預計將於下午4時結束。

亞總會秘書長朱立業介紹，遊行隊伍將於9日中午12時30分，從8大道交60街處出發，沿60街行至9大道，之後沿9大道走到50街。遊行隊伍在50街上行至7大道，再沿7大道走回60街，然後沿60街走到8大道，再沿著8大道走回50街，那裡也將是遊行的終點。據悉，從9日凌晨起，布碌崙7大道、8大道、9大道50街至60街將禁止停車。