布碌崙元宵花車大遊行 9日登場
聽新聞
test
0:00 /0:00
由美國亞裔社團聯合總會(亞總會)主辦的第二屆布碌崙(布魯克林)慶元宵花車大遊行將於9日在布碌崙8大道華社舉行。大遊行籌備委員會呼籲各界人士踴躍參加，共慶佳節。
亞總會2024年主辦的首屆布碌崙慶元宵花車大遊行反響熱烈，第二屆花車大遊行則由美華總商會、美國香港總商會、布碌崙亞裔民安隊、以及美國中餐聯盟(紐約)聯合主辦，規模更大。
亞總會會長陳善莊表示，希望每年通過盛大遊行，讓在美國出生的華裔後代能把中華文化傳承下去，也讓美國主流社會能更好地了解中華文化，促進美中兩國人民的友誼。
亞總會執行會長姜書棟介紹，花車大遊行主舞台設在8大道交60街和61街之間，主舞台為一輛30呎的大卡車。大遊行定於9日上午11時舉行開幕式。各界嘉賓將在開幕式上致辭，向民眾致以新春祝福。
在中午12時30分，遊行將正式開始。此次花車大遊行也將首次安排三輛LED大卡車，向民眾播放社區領袖們的新年問候。花車大遊行還將為民眾帶來京劇變臉、舞龍舞獅、剪紙花燈、猜燈謎、以及接財神等活動。大遊行預計將於下午4時結束。
亞總會秘書長朱立業介紹，遊行隊伍將於9日中午12時30分，從8大道交60街處出發，沿60街行至9大道，之後沿9大道走到50街。遊行隊伍在50街上行至7大道，再沿7大道走回60街，然後沿60街走到8大道，再沿著8大道走回50街，那裡也將是遊行的終點。據悉，從9日凌晨起，布碌崙7大道、8大道、9大道50街至60街將禁止停車。
上一則
陽光稅務保險理財位於法拉盛王子中心近廿年豐富經驗敬請認明移駕報稅
下一則
FB留言