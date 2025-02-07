我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

塵封6年 市府擬重啟長島前亞馬遜總部用地開發計畫

記者尤昱程╱紐約報導
紐約市計畫於今年春季發布徵求意向書(Request for Expressions of Interest)，重啟長島市前亞馬遜總部預定地的開發。(取自市規畫局)
紐約市計畫於今年春季發布徵求意向書(Request for Expressions of Interest)，重啟長島市前亞馬遜總部預定地的開發。(取自市規畫局)

紐約市計畫於今年春季發布徵求意向書(Request for Expressions of Interest)，重啟長島市亞馬遜總部預定地的開發，探索公共、商業及輕工業用途的可能性。該地原為亞馬遜選址，但2019年因強烈反對導致計畫取消。

根據市經濟發展局(NYCEDC)，徵求意向書的開發地址為長島市維農大道(Vernon Blvd.)44-36號，其中包括一座面積約67萬2000平方呎的倉儲大樓，以及相鄰的兩處市府停車場，分別由市交通局與市小商業局管理。

市府計畫將該地整合至長島市社區計畫(LIC Neighborhood Plan)，此計畫將為該區帶來1萬4000套新宅，並推動混合用途開發。市府去年6月公布的草案顯示，杭特點(Hunters Point)水岸及法庭廣場(Court Square)附近將興建更多高層住宅。

此前，社區組織「西皇后社區土地信託」(Western Queens Community Land Trust)曾提議，將該建築三分之二的空間畫為非營利用途，以低廉租金提供給本地企業、藝術家和社區機構，獲得市議員元在熙(Julie Won)支持。

倡議者希望翻新大樓，一樓設立食品超市，上層提供劇院、日托中心、藝術工作坊、音樂錄音室及成人教育中心，並在屋頂打造社區花園。該組織估算，此方案可創造850個就業機會，每年帶來約1150萬元租金收入。然而，這一構想是否會納入市府規畫仍未確定，且需市教育局同意釋出部分空間。

亞馬遜當年計畫在長島市設立總部，獲得紐約市與州政府提供30億元稅收優惠，但此舉引發批評，部分居民與市議員擔憂，大量高薪科技業員工湧入將推高房價，進一步擠壓原住居民，並加劇地鐵雍堵。

據了解，州眾議員金兌錫(Ron Kim)在2019年參選紐約市公益維護人特別選舉時，將「不要亞馬遜」作為競選綱領。他當時表示，紐約市應該繼續吸引投資，但不應透過高額稅收補貼與其他城市競爭，「我們應該想辦法約束大企業，我們愈討好，他們就會變得越囂張。」

在政治壓力下，亞馬遜於2019年2月宣布撤回選址，當時該公司表示，「儘管70%的紐約人支持該計畫，但部分州、市政治人物表達反對，且不願與我們合作。」

徵求意向書將於春季發布，預計收集社區反饋至夏季，最終可能在2025年底正式發布徵求提案(Request for Proposals)，進入審查與市議會表決階段。

長島市 亞馬遜 紐約市

上一則

法拉盛公寓入室行刺婦人案 警鎖定2嫌

下一則

角聲移民論壇 告誡走線客勿恐慌
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

迪士尼推出「LA 堅強」恤衫

迪士尼推出「LA 堅強」恤衫
厄事二度找上門 長島華人餐廳被車衝撞起火兩人傷

厄事二度找上門 長島華人餐廳被車衝撞起火兩人傷

華埠遊民所爭議持續 法庭受理社區上訴

華埠遊民所爭議持續 法庭受理社區上訴
NASA新研究：南加沿海社區 滑向海洋速度驚人

NASA新研究：南加沿海社區 滑向海洋速度驚人

熱門新聞

根據統計，20年來在紐約有25萬人背負遞解令，中國公民占第二高，有2.8萬人。（路透）

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

2025-02-04 07:40
全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(本報檔案照)

加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職

2025-01-31 07:08
「金門食品公司」的經理陳希表示，近年來，對中國進口商品的關稅一直增加，「老實說，我們已經習慣了」。(記者曹馨元╱攝影)

川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化

2025-02-03 06:50
川普上任後大規模的遣返有犯罪紀錄的無證客，受到紐約州民的支持。圖為示意圖。(本報檔案照)

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

2025-02-03 20:30
57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)

慎入…紐約法拉盛美容師為顧客打三無產品 爛脖照驚悚

2025-02-06 12:01
18 India Street Apartments。取自NYC Housing Connect

紐約「平價住屋樂透」水濱公寓月租僅需1500元

2025-01-31 14:14

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光