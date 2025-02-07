塵封6年 市府擬重啟長島前亞馬遜總部用地開發計畫

紐約市計畫於今年春季發布徵求意向書(Request for Expressions of Interest)，重啟長島市前亞馬遜總部預定地的開發。(取自市規畫局)

紐約市 計畫於今年春季發布徵求意向書(Request for Expressions of Interest)，重啟長島市 前亞馬遜 總部預定地的開發，探索公共、商業及輕工業用途的可能性。該地原為亞馬遜選址，但2019年因強烈反對導致計畫取消。

根據市經濟發展局(NYCEDC)，徵求意向書的開發地址為長島市維農大道(Vernon Blvd.)44-36號，其中包括一座面積約67萬2000平方呎的倉儲大樓，以及相鄰的兩處市府停車場，分別由市交通局與市小商業局管理。

市府計畫將該地整合至長島市社區計畫(LIC Neighborhood Plan)，此計畫將為該區帶來1萬4000套新宅，並推動混合用途開發。市府去年6月公布的草案顯示，杭特點(Hunters Point)水岸及法庭廣場(Court Square)附近將興建更多高層住宅。

此前，社區組織「西皇后社區土地信託」(Western Queens Community Land Trust)曾提議，將該建築三分之二的空間畫為非營利用途，以低廉租金提供給本地企業、藝術家和社區機構，獲得市議員元在熙(Julie Won)支持。

倡議者希望翻新大樓，一樓設立食品超市，上層提供劇院、日托中心、藝術工作坊、音樂錄音室及成人教育中心，並在屋頂打造社區花園。該組織估算，此方案可創造850個就業機會，每年帶來約1150萬元租金收入。然而，這一構想是否會納入市府規畫仍未確定，且需市教育局同意釋出部分空間。

亞馬遜當年計畫在長島市設立總部，獲得紐約市與州政府提供30億元稅收優惠，但此舉引發批評，部分居民與市議員擔憂，大量高薪科技業員工湧入將推高房價，進一步擠壓原住居民，並加劇地鐵雍堵。

據了解，州眾議員金兌錫(Ron Kim)在2019年參選紐約市公益維護人特別選舉時，將「不要亞馬遜」作為競選綱領。他當時表示，紐約市應該繼續吸引投資，但不應透過高額稅收補貼與其他城市競爭，「我們應該想辦法約束大企業，我們愈討好，他們就會變得越囂張。」

在政治壓力下，亞馬遜於2019年2月宣布撤回選址，當時該公司表示，「儘管70%的紐約人支持該計畫，但部分州、市政治人物表達反對，且不願與我們合作。」

徵求意向書將於春季發布，預計收集社區反饋至夏季，最終可能在2025年底正式發布徵求提案(Request for Proposals)，進入審查與市議會表決階段。