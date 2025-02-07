亞當斯新年酒會 亞裔社區代表同慶

鄭永佳指出，農曆新年不僅是對亞裔傳統文化的慶祝。在上周，紐約孩子們剛剛度過了第一個農曆新年學校假期，令今年的慶典顯得更加意義非凡。(記者范航瑜╱攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)6日晚在曼哈頓 下城紐約郡遺產法院大廳(New York County Surrogate's Court)舉辦農曆新年慶祝酒會。數百名亞裔 社區代表及眾多亞裔市民齊聚一堂，共迎蛇年佳節。

亞當斯一上台致辭便以「太喜歡了」(loved it)拉開序幕，並熱情祝願大家農曆新年快樂，結尾時還用廣東話祝大家「恭喜發財。」他回顧了過去一年振興小商業、創造更多就業的成就，同時強調：「亞裔社區對紐約市來說至關重要。」

亞當斯在致辭中表示，未來一年，政府將持續加強公共安全保障、推動經濟繁榮，並積極關注社區其他迫切議題，確保各項政策惠及全市民眾，「我們將繼續建設紐約，打造全美最安全的大都市。」

市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission, TLC)局長杜都勇(David Do)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、珍妮花(Jenifer Rajkumar)等人均到場慶祝。鄭永佳指出，自己作為移民後代，在曼哈頓華埠長大，深深感激自己的文化傳統，而農曆新年不僅是對亞裔傳統文化的慶祝。在上周，紐約孩子們剛剛度過了第一個農曆新年學校假期，令今年的慶典顯得更加意義非凡。