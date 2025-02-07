我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

亞當斯新年酒會 亞裔社區代表同慶

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄭永佳指出，農曆新年不僅是對亞裔傳統文化的慶祝。在上周，紐約孩子們剛剛度過了第一個農曆新年學校假期，令今年的慶典顯得更加意義非凡。(記者范航瑜╱攝影)
鄭永佳指出，農曆新年不僅是對亞裔傳統文化的慶祝。在上周，紐約孩子們剛剛度過了第一個農曆新年學校假期，令今年的慶典顯得更加意義非凡。(記者范航瑜╱攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)6日晚在曼哈頓下城紐約郡遺產法院大廳(New York County Surrogate's Court)舉辦農曆新年慶祝酒會。數百名亞裔社區代表及眾多亞裔市民齊聚一堂，共迎蛇年佳節。

亞當斯一上台致辭便以「太喜歡了」(loved it)拉開序幕，並熱情祝願大家農曆新年快樂，結尾時還用廣東話祝大家「恭喜發財。」他回顧了過去一年振興小商業、創造更多就業的成就，同時強調：「亞裔社區對紐約市來說至關重要。」

亞當斯在致辭中表示，未來一年，政府將持續加強公共安全保障、推動經濟繁榮，並積極關注社區其他迫切議題，確保各項政策惠及全市民眾，「我們將繼續建設紐約，打造全美最安全的大都市。」

市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission, TLC)局長杜都勇(David Do)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、珍妮花(Jenifer Rajkumar)等人均到場慶祝。鄭永佳指出，自己作為移民後代，在曼哈頓華埠長大，深深感激自己的文化傳統，而農曆新年不僅是對亞裔傳統文化的慶祝。在上周，紐約孩子們剛剛度過了第一個農曆新年學校假期，令今年的慶典顯得更加意義非凡。

本次酒會由市長社區事務辦公室副處長顧雅明主持，現場呈現出一系列充滿中華傳統韻味的表演。活動以扇子舞作為開場，隨後舞龍舞獅表演推向全場高潮。

本次酒會由市長社區事務辦公室副處長顧雅明主持，現場呈現出一系列充滿中華傳統韻味的...
本次酒會由市長社區事務辦公室副處長顧雅明主持，現場呈現出一系列充滿中華傳統韻味的表演。(記者范航瑜╱攝影)
亞當斯一上台便以「太喜歡了」(loved it)拉開序幕，並熱情祝願大家農曆新年...
亞當斯一上台便以「太喜歡了」(loved it)拉開序幕，並熱情祝願大家農曆新年快樂，結尾時還用廣東話祝大家「恭喜發財」。(記者劉梓祁╱攝影)

亞裔 亞當斯 曼哈頓

上一則

周末好去處／曼哈頓沉浸式茶文化節

下一則

紐約客談／當新移民無路可退…美國夢的沈重代價
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

4庇護城市長 確認3/5出席國會聽證

4庇護城市長 確認3/5出席國會聽證
市長亞當斯：2027年關閉雷克島監獄不現實

市長亞當斯：2027年關閉雷克島監獄不現實
傳配合川普移民政策當籌碼 亞當斯盼撤貪腐案

傳配合川普移民政策當籌碼 亞當斯盼撤貪腐案
演講遭舉標語抗議 紐約市長亞當斯失控開罵

演講遭舉標語抗議 紐約市長亞當斯失控開罵

熱門新聞

根據統計，20年來在紐約有25萬人背負遞解令，中國公民占第二高，有2.8萬人。（路透）

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

2025-02-04 07:40
全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(本報檔案照)

加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職

2025-01-31 07:08
「金門食品公司」的經理陳希表示，近年來，對中國進口商品的關稅一直增加，「老實說，我們已經習慣了」。(記者曹馨元╱攝影)

川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化

2025-02-03 06:50
川普上任後大規模的遣返有犯罪紀錄的無證客，受到紐約州民的支持。圖為示意圖。(本報檔案照)

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

2025-02-03 20:30
57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)

慎入…紐約法拉盛美容師為顧客打三無產品 爛脖照驚悚

2025-02-06 12:01
18 India Street Apartments。取自NYC Housing Connect

紐約「平價住屋樂透」水濱公寓月租僅需1500元

2025-01-31 14:14

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光