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紐約市網約車司機連遭劫 3嫌搶手機轉走資金數萬元

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約市網約車司機連遭劫，3嫌作案逾20次遭警方通緝。(市警提供)
紐約市網約車司機連遭劫，3嫌作案逾20次遭警方通緝。(市警提供)

紐約市警(NYPD)6日(周四)表示，三名嫌犯自去年11月以來，涉嫌在布碌崙(布魯克林)、皇后區史泰登島，針對「Lyft」、「Uber」及「Revel」等網約車司機搶劫，甚至對司機拳打腳踢。他們威脅司機們交出手機，並利用手機轉錢。

警方指出，三名嫌犯涉嫌奪取司機手機、現金及其它財物，累計竊走至少3萬7000元的資金與物品。警方調查顯示，多數案件中，嫌疑人上車後會要求司機在手機上輸入地址或更改下車地點，趁司機不備時搶走手機或行車記錄儀，然後迅速下車逃離。

紐約市網約車司機連遭劫，3嫌作案逾20次遭警方通緝。(市警提供)
紐約市網約車司機連遭劫，3嫌作案逾20次遭警方通緝。(市警提供)

根據市警通告，嫌犯在多數案件中徒步逃逸，但也有少數案例顯示他們曾乘坐汽車離開。警方表示，犯罪過程中嫌疑人經常使用被搶手機轉移資金，受害司機年齡介於20至68歲之間，已造成多名司機蒙受財產損失。

系列劫案自2024年11月起一直持續到本年2月初，其中絕大部分發生在皇后區的傑克遜高地(Jackson Heights)、可樂娜(Corona)和牙買加(Jamaica)等社區。此外，布碌崙的東紐約(East New York)、卡納西(Canarsie)，以及史泰登島的託騰維爾(Tottenville)等地亦有發生類似案件。

在今年1月17日的一起案件中，嫌疑人於史泰登島的甘瑟福大道(Gansevoort Boulevard)向一名25歲司機亮出刀具，並威脅其交出iPhone，隨後利用該手機轉走7000元。另一起發生於1月8日史泰登島的案件中，嫌犯盜走一名44歲司機的手機，並通過「Zelle」轉帳平台竊走1萬元。

警方亦透露，部分案件中嫌疑人對司機拳打腳踢，導致司機受到輕傷。當中，一起於1月2日發生在皇后區的海岸公園大道(Shore Parkway)的案件，28歲司機因傷勢較為嚴重，被送往醫院救治。

根據市警統計，涉及單一事件財物損失金額超過1000元的「重大竊盜罪」今年以來在全市範圍內呈下降趨勢。截至2月2日，該類案件數量較去年同期相比下降約23%。警方呼籲民眾提高警覺，並鼓勵任何掌握相關線索者盡速聯繫警方提供情報。

知情民眾民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

史泰登島 皇后區 布碌崙

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