聯邦首次大規模執法 紐約一周100非法移民被拘留

據統計，移民局於上周在紐約市及周邊地區逮捕並拘留約100名非法移民，圖為1月28日ICE突襲紐約。(取自DEA紐約辦公室)

川普總統上任後，作為「大規模驅逐計畫」的一部分，聯邦移民暨海關執法局(ICE)於紐約市 展開多起逮捕行動，據統計，在上周，移民局已在紐約市及周邊地區，共逮捕並拘留約100名非法移民 。

截至目前，移民局並未發布任何聲明，說明紐約市逮捕行動細節。但據The City報導，移民局下聯邦緝毒局(DEA)紐約分署發言人海諾(Kenneth M. Heino)證實，截至4日晚，聯邦探員小組已在紐約市及周邊地區逮捕約100人。

聯邦政府在1月28日在紐約市展開了首次大規模移民執法行動，且川普指派的國土安全部長諾姆(Kristi Noem)親赴現場，領導執法人員逮捕與謀殺、綁架和襲擊案件相關的無證移民。

據福克斯新聞，當日晨間，移民局專員共在曼哈頓 及布朗士區開展超過20起逮捕行動，目前已知被逮捕的人員分別為宏都拉斯、牙買加、與薩爾瓦多公民。

通常，移民局在紐約市逮捕的人士會被送往位於紐約州戈申(Goshen)的橙郡拘留所(Orange County jail)，該地在近幾個月，已收押約70名被移民局拘留的人；同時，也有可能被送往賓州菲利普斯堡(Phillipsburg)的莫桑儂山谷處理中心(Moshannon Valley Processing Center)，該地規模更大，平均每天收押約1200人。

之後，這些移民會被押送至曼哈頓下城法院過堂，法院不提供公辯人，因此根據維權團體資料，只有約25%的人有律師。

目前，移民局每日在社交媒體X上更新逮捕人數，在全國範圍，每日有1000人被捕，為去年9月平均值的四倍。